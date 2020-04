Porabski Slovenci rojakom donirali dva tisoč mask

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je na novinarski konferenci spregovorila o včerajšnjem dogodku na slovensko-madžarski meji. Na mejnem prehodu Hodoš se je srečala s slovenskimi rojaki iz Porabja. Civilni zaščiti Murska Sobota so predali dva tisoč zaščitnih pralnih mask, ki so jih naredili sami.

Zvezi Slovencev na Madžarskem se je ministrica zahvalila za solidarnost do matične domovine, prav tako pa se je zahvalila vsem Slovencem po svetu, ki so bili pripravljeni na pomoč.

"Zahvaljujem se za izjemen odziv Slovencev v zamejstvu in po svetu na našo prošnjo za pomoč, ki nas je presenetil in nam dal nov zagon za ohranjanje povezovanja. Slovenci, ne glede na to kje živijo, čutijo svojo domovino in so pripravljeni pomagati," je poudarila.

Kot je še dejala, so se odzvali Slovenci praktično z vseh koncev sveta. Med drugim iz Singapurja, Avstralije, Severne in Južne Amerike, Kanade, celotne Evrope, držav nekdanje Jugoslavije, Rusije in drugih. "Vse to kaže na izjemno povezanost Slovencev po svetu z matično domovino," je dejala.

Jaklitscheva je še dejala, da so morali zaradi pandemije in razmer v svetu repatriacijo slovenskih rojakov iz Venezuele začasno ustaviti.

Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je spregovoril o delu pripadnikov civilne zaščite in se dotaknil ustreznosti dobavljene zaščitne opreme. "Skrbimo za distribucijo opreme do vseh uporabnikov, organizacijo karantene. Sodelujemo v vseh 212 občinah in pri organizaciji izvedb nalog na lokalni ravni," je pojasnil. Dodal je, da je trenutno v karanteni samo še 11 oseb v hotelu v Postojni.

Po njegovih besedah Urad za zaščito in reševanje sodeluje pri pregledu ponudb za nabavo zaščitne opreme. Priznal je, da pri pregledu dobavljene opreme oziroma kakovostnem prevzemu velikih količin materiala, ki ga izvaja Zavod za blagovne rezerve, včasih res pride do nedoslednosti.