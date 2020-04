Bodo okužene starostnike iz Ljutomera sprejeli v Ormožu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štirideset varovancev ljutomerskega doma starejših občanov bi lahko po naših informacijah nastanili v Psihiatrični bolnišnici Ormož. Tam so državi pomoč pri oskrbi okuženih z novim koronavirusom, ki ne kažejo znakov bolezni covid-19, ponudili sami.

Potem ko sta včeraj sprejem 40 oskrbovancev, ki so okuženi z novim koronavirusom, a ne kažejo znakov bolezni covid-19, zavrnila tako vodstvo ptujske bolnišnice kot tudi ptujska županja Nuška Gajšek, bo minister za zdravje Tomaž Gantar rešitev iskal drugje.

Okužene starostnike bi lahko namestili v Ormožu

Kot je Gantar dejal včeraj, se s pristojnimi v bolnišnici nima več o čem pogovarjati, če nočejo razumeti, zakaj bi bila selitev varovancev potrebna. Varovance bi tako lahko hospitalizirali v mariborskem kliničnem centru ali Splošni bolnišnici Celje, po naših informacijah pa so svojo pomoč ponudili tudi v Psihiatrični bolnišnici Ormož. Na pojasnila omenjene psihiatrične bolnišnice še čakamo.

Minister za zdravje Tomaž Gantar je sinoči sporočil, da bodo zaradi torkovega dogajanja na Ptuju za obolele starostnike iz Ljutomera sprejeli drugačno rešitev. Foto: STA

Kot smo poročali včeraj, je Gantar v ponedeljek sklical sestanek z vodstvoma bolnišnic na Ptuju in v Brežicah ter ju prosil za pomoč pri nastanitvi varovancev ljutomerskega doma. Ponudili naj bi jim le ustrezno nego, ne pa jih zdravili zaradi bolezni covid-19. Vodstvo ptujske bolnišnice je včeraj odločno zavrnilo možnost, da bi postali bolnišnica za covid-19.

Na Ptuju nasprotovali sprejemu obolelih oskrbovancev

Nestrinjanje s hospitalizacijo starostnikov je izrazila tudi županja Gajškova, ki je dejala, da so na Ptuju naredili vse, da bi se obvarovali pred virusom, ter da bi bilo bolje, če bi za varovance poiskali alternativo in jih namestili v hotele. Z ministrstvom za zdravje so se v ptujski bolnišnici nato dogovorili, da bodo sprejeli okužene starostnike na poseben oddelek.

Gantar je nato zvečer sporočil, da bodo zaradi omenjenega dogajanja na Ptuju za obolele starostnike iz Ljutomera sprejeli drugačno rešitev. Po včerajšnjem dogajanju tako danes ni povsem jasno, kakšni so naslednji koraki, dejstvo pa je, da bodo morali varovance zaradi neupoštevanja ukrepov in priporočil stroke ter neustreznega vodstva ljutomerskega doma premestiti na drugo lokacijo, dokler se razmere zaradi številnih napak v domu ne uredijo.