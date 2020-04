Janković bi odprl terase lokalov in živalski vrt ter zagnal LPP

Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković je prepričan, da je v tem trenutku ključno, da država gospodarstvo vrne na zeleno vejo, je povedal v pogovoru za Radio Bob, ki ga povzema časnik Dnevnik. Prepričan je, da se bodo nekatere gospodarske panoge še dolgo časa pobirale po krizi, ki jo je povzročila epidemija koronavirusa. Po njegovem mnenju bo najdlje težko turizmu in panogam, ki so s tem tesno povezane, navaja Dnevnik.

Ima idejo, kako bi lahko gostinci postregli prvim gostim

Janković verjame, da smo na dobri poti, da se odprejo terase gostinskih lokalov: "Govorim o terasah, ne govorim o notranjosti lokalov." Zdi se mu pomembno, da se ponudi tisto, kar pogrešamo, pri čemer se recimo umakne vsaka druga miza, da se naredi primerna razdalja in da spet rečemo, da to velja za družinske člane, je župan opisal, kako bi po njegovem mnenju gostinci lahko kmalu spet postregli prvim gostom.

Želi si tudi začetek delovanja javnega potniškega prometa

"Moja želja je, da bi začeli v tem tednu voziti avtobusi, in sicer po nedeljskem voznem redu, in da bi vozile ključne linije, s tem da bi bil vstop možen samo pri srednjih in zadnjih vratih," je po poročanju Dnevnika dejal Janković. Ob tem priznava, da vladi za zdaj še niso napovedali, kdaj in na kakšen način bi utegnil ponovno delovati javni potniški promet. Avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa (LPP), pa tudi drugi avtobusi in vlaki v Sloveniji, namreč "stojijo" že od 16. marca.

"Živali v živalskem vrtu nas pogrešajo"

V radijskem pogovoru je Janković po poročanju Dnevnika dejal, da si želi čimprejšnjega ponovnega odprtja Živalskega vrta Ljubljana. Po njegovem mnenju se obiskovalci živalskega vrta lahko držijo vseh navodil vlade in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). "Jaz ves čas priporočam gibanje v naravi, s tem da spet spoštujemo red, družinsko okolje oziroma razdalje. Živalski vrt je za to izjemno primeren, saj tja hodijo družine in v tem času je treba tudi dati neko zabavo otrokom. In živali nas pogrešajo," je sklenil Janković.

Po poročanju Dnevnika je župan že pred dnevi na družbenih omrežjih pojasnil, da sta tudi gibanje v naravi in veselje otrok tisto, kar danes potrebujemo.