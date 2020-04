Koronavirus: konec meseca prva testiranja cepiva na ljudeh

Kot so sporočili iz italijanske farmacevtske družbe Advent-Irbm, pričakujejo, da bo cepivo že septembra na voljo za cepljenje zdravstvenega osebja in varnostnih sil, ki ga bodo opravili brezplačno, poročanje italijanske tiskovne agencije Ansa povzema STA.

Po besedah prvega moža družbe Piera Di Lorenza so se odločili za neposreden prehod na klinično testiranje pri ljudeh, saj so že v zadostni meri preizkusili učinkovitost in netoksičnost cepiva na podlagi učinkovitih laboratorijskih raziskav.

Kot je dodal, so v zaključni fazi pogovori o financiranju s skupino mednarodnih investitorjev in več vladami, ki so izrazili zanimanje za dodatno pospešitev razvoja in industrijske proizvodnje cepiva, še dodaja STA.

Družba Irbm je razvila in proizvaja tudi cepivo proti eboli. Izdelali so že več kot milijon doz tega cepiva, poročajo italijanski mediji.

