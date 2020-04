Se je Angležem odpeljalo? Tako si krajšajo čas v karanteni. #video

V angleškem mestu Belper si prebivalci čas v karanteni krajšajo na prav poseben oziroma že nekoliko bizaren način. Vsak večer se ob 18.30 zberejo pred svojimi domovi in v sozvočju oponašajo kravje mukanje. Najbolj zagreti krajani to počnejo s pomočjo posebnih pripomočkov, mukanju pa se ob za to določeni uri pridružijo celo prodajalke v trgovini.

Craig getting fully involved in the #belpermoo



We salute you, sir! https://t.co/kUxGd2So7o — ThebelperMOO! (@thebelper) April 12, 2020

Po poročanju BBC so se v "norem" mestu Belper v okraju Derbyshire odločili, da bodo vsak večer dve minuti neprekinjeno oponašali kravje mukanje. Ob 18.30 po lokalnem času tako mesto preplavijo človeški glasovi, ki oponašajo krave. "Ti nori ljudje so na to navalili na takšen način, kot krave popadejo travo," je za BBC povedal Jasper Ward. Ob tem je sicer dodal, da tovrstne poteze krajanov, četudi precej bizarne, življenje v karanteni vendarle naredijo nekoliko znosnejše.

What are you doing to bring some cheer to your community?



For Derbyshire town Belper, it's joining in with the 'Belper Moo' at 6:30pm every evening. 🐄#BBCExtraMile



🎧 Listen Live on @BBCSounds - https://t.co/4SnxX44AQs pic.twitter.com/Q3hfMqsZSD — BBC Radio 5 Live (@bbc5live) April 9, 2020

Prebivalci Belperja so zaradi svoje akcije v času epidemije novega koronavirusa na družbenih omrežjih postali pravi hit, nemalokrat pa tudi tarče posmeha. Mukanja se ob točno določeni uri se za zdaj držijo številni krajani, stari in mladi, pridružijo pa se mu celo prodajalke v trgovini. Kako uspešni so pri tem, preverite v zgornjih videoposnetkih.