V Angliji policist namerno dvakrat zbil pobeglo kravo

Incident se je zgodil v petek zvečer, ko so prebivalci na pomoč poklicali policijo, ko so sredi ulic manjšega mesta Staines-upon-Thames videli pobeglo kravo. Glede na posnetke, ki so zaokrožili po spletu, se je policijski avtomobil dvakrat namerno zaletel v žival. Na koncu se je desetmesečna krava zataknila pod vozilom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

UK - I am so upset by this.



What looks like a young cow has escaped from her field. The police think it’s ok to ram her with their police car.



This is truly disgusting of the police. Wtf is wrong with this country 😳😱



