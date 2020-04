Novo žarišče: trupla ležijo na cestah, mrtvašnice pokajo po šivih #video

Bralke in bralce opozarjamo, da so posnetki, ki so objavljeni v novici, pretresljivi.

Prebivalci prej omenjenega pristaniškega mesta ob Tihem oceanu so na družbenih omrežjih objavili številne videoposnetke, ki kažejo ležeča trupla na ulicah, in prošnje za pomoč pri pokopu umrlih. Nujne službe, bolnišnice in pogrebni delavci so namreč po poročanju STA zaradi številnih okužb s covid-19 preobremenjeni.

Po uradnih podatkih umrlo 333 ljudi, a število preminulih bi bilo lahko višje

V pomoč pri reševanju nevzdržnih razmer je vlada ustanovila posebno delovno enoto, ki jo sestavljajo pripadniki policije in vojske. "Število oseb, ki jih je naša enota pripeljala z domov, je preseglo 700," je v nedeljo povedal vodja enote Jorge Wated. Kasneje je tvitnil, da so v treh tednih, odkar so dejavni, z zasebnih domov prepeljali 771 trupel, dodatno pa še 631 iz bolnišnic, kjer so mrtvašnice polne. Podrobnosti o vzroku smrti ni navedel.

V Ekvadorju so od 29. februarja, ko so potrdili prvi primer, našteli 7.500 primerov okužb z novim koronavirusom. Po uradnih podatkih je za covid-19 umrlo 333 ljudi. Foto: Reuters

V Ekvadorju so od 29. februarja, ko so potrdili prvi primer, našteli 7.500 primerov okužb z novim koronavirusom. Več kot 70 odstotkov okuženih je v obalni provinci Guayas, od tega je štiri tisoč okuženih v glavnem mestu Guayaquil. Po uradnih podatkih naj bi v Ekvadorju za covid-19 umrlo 333 ljudi, a kot kaže, je to število očitno daleč od realnosti.