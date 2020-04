Koronavirus v Sloveniji: sedem novih okužb in dve novi smrtni žrtvi

V Sloveniji je novi koronavirus v nedeljo zahteval dve novi smrtni žrtvi. Število smrtnih žrtev se je tako povzpelo na 55. Pristojni so na veliko noč izvedli 554 testiranj in potrdili sedem novih okužb. Ob tem velja poudariti, da so opravili pol manj testov kot med tednom. V Sloveniji so do zdaj sicer potrdili 1.212 okužb z novim koronavirusom.