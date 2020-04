Kdo je posnel Zakrajška in Počivalška?

Anton Zakrajšek, nekdanji direktor Zavoda RS za blagovne rezerve, je ljubljansko okrožno državno tožilstvo pozval, naj razišče, kdo je prisluškoval pogovoru, ki ga je imel z ministrom za gospodarstvo Zdravkom Počivalškom in so ga včeraj objavili na TV Slovenija. Preiskavo sumov nepravilnosti pri nabavah zaščitne opreme, ki je od začetka meseca intenzivno potekala na policiji, pa je sicer danes prevzel Nacionalni preiskovalni urad (NPU).

Novinarji TV Slovenija so v četrtek v oddaji Tarča predvajali posnetek telefonskega pogovora med ministrom za gospodarstvo Zdravkom Počivalškom in nekdanjim direktorjem zavoda za blagovne rezerve Antonom Zakrajškom. Telefonski pogovor je potekal prek njunih mobilnih telefonov.

Počivalšek naj bi želel skleniti posel z družbo Geneplanet

V pogovoru, ki je bil posnet marca, na TV Slovenija pa so ga predvajali sinoči, je minister posredoval pri Zavodu RS za blagovne rezerve, da bi sklenili pogodbo z družbo Geneplanet za dobavo medicinskih ventilatorjev v vrednosti osem milijonov evrov, še preden je podjetje posredovalo bančno jamstvo za posel. Ivan Gale, ki je med bolniško odsotnostjo nadomeščal Zakrajška, je med drugim povedal, da naj bi si minister osebno najbolj prizadeval za sklenitev posla z Geneplanetom.

Kdo je snemal telefonski pogovor?

Pri tem sta se udeleženi strani vprašali tudi, kdo je pogovor snemal. Tako minister kot Zakrajšek sta to že zavrnila. Odvetniška družba Marković pa je danes v imenu Zakrajška na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani vložila prijavo suma storitve kaznivega dejanja neupravičenega prisluškovanja in zvočnega snemanja.

Foto: STA

"Glede na to, da Anton Zakrajšek zgoraj navedenega telefonskega pogovora ni snemal, niti mu ni znano, da bi ga snemal kdo drug, Vas pozivamo in predlagamo, da raziščete in ugotovite, kdo je zgoraj navedeni telefonski pogovor med ministrom Zdravkom Počivalškom in Antonom Zakrajškom snemal ter kdo je posnetek tega predložil novinarjem," so ob tem v odvetniški družbi zapisali v prijavi tožilstvu.

"Ne gre le za kršitev zasebnosti ..."

Kot so dodali, menijo namreč, da "ne gre samo za kršitev pravice do zasebnosti ministra Zdravka Počivalška in Antona Zakrajška, temveč tudi za sum storitve k. d. neupravičenega prisluškovanja in zvočnega snemanja po 137. čl. KZ-1, za katerega glede na funkcijo obeh udeležencev zgoraj navedenega telefonskega pogovora obstaja sum, da so ga storile uradne osebe z zlorabo uradnega položaja". Glede na vse navedeno zato tožilstvo pozivajo in predlagajo, da začnejo "preiskavo omenjenega dejanja v smeri odkritja storilcev kaznivega dejanja ter nas s svojimi ugotovitvami sproti seznanjate".

Preiskavo sumov nepravilnosti prevzel NPU Foto: STA Preiskavo sumov nepravilnosti pri nabavah zaščitne opreme, ki se je od začetka meseca intenzivno nadaljevala na policiji, je danes prevzel Nacionalni preiskovalni urad (NPU), ki je uvedel predkazenski postopek. Preiskavo vodijo prednostno, že danes so opravili več razgovorov in zasegli poslovno dokumentacijo, so sporočili iz Generalne policijske uprave. NPU je zadevo prevzel na podlagi preteklega aktivnega zbiranja informacij o posamičnih primerih nabave zaščitnih sredstev in "v četrtek razkritih novih dejstev", pri tem pa obravnava tako primere, ki jih je zaznal sam, kot tudi tiste, ki so bili izpostavljeni v medijih. V predkazenskem postopku preiskujejo razloge za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva. Pri tem zbirajo obvestila in poslovno dokumentacijo ter izvajajo druge aktivnosti z namenom dokazovanja kaznivega dejanja. Preiskavo vodijo prednostno, tako kot tudi druge primere, pri katerih obstaja sum, da si želijo storilci pridobiti protipravno premoženjsko korist z izkoriščanjem aktualnih razmer. V okviru preiskave se je NPU že povezal z nekaterimi drugimi državnimi organi z namenom izmenjave podatkov in nadaljnjega dela, med drugim tudi z državnim tožilstvom. Policija pa poleg tega preverja in spremlja tudi druge posle, povezane z dobavo zaščitne opreme. Slovenska policija je vključena tudi v sistem mednarodnega policijskega sodelovanja in sodeluje s tujimi varnostnimi organi, saj je morebitne zlorabe razmer na trgu in goljufije pri nakupu in prodaji zaščitne opreme kot prednostno nalogo opredelil tudi Europol. "Policija bo tudi v prihodnje prednostno obravnavala vse primere sumov kaznivih dejanj, pri katerih bi storilci z izkoriščanjem aktualnih razmer želeli pridobiti protipravno premoženjsko korist in s tem škodili družbi kot celoti," so še dodali. (STA)

Navaja dva razloga, zakaj je odstopil

Kot še piše v dopisu Odvetnike družbe Marković, je Zakrajšek, ki ga je sicer vlada z mesta direktorja razrešila 21. aprila, že 20. aprila sam podal predlog za razrešitev. Ob tem je po navajanju odvetniške družbe navedel dva razloga.

- Zdravstveno stanje: 20. 3. 2020 so mu na prvem testiranju ugotovili okužbo z novim koronavirusom in je odšel v samoizolacijo. Pozitivno stanje so potrdili tudi na ponovnem testiranju. Tudi po ugotovitvi poznejšega negativnega stanja se mu zdravje ni izboljšalo. Ravno nasprotno. Osebna zdravnica mu je odsvetovala kakršnokoli vznemirjanje s službenimi zadevami in odredila bolniški dopust.

- Zavod RS za blagovne rezerve: Zavod RS za blagovne rezerve je zelo pomembna izvajalska institucija ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vsekakor vedno potrebuje operativnega direktorja, s polnimi pooblastili, še posebno v takih kriznih časih. Glede na njegovo daljšo odsotnost to trenutno ni bilo zagotovljeno. Zato je želel, da na zavod čim prej pride operativni direktor s polnimi pooblastili.

Foto: Ana Kovač

Zakrajšek zanikal navedbe ministra Počivalška

Minister Počivalšek je med razlogi za Zakrajškovo razrešitev navedel, da ta pri nabavi zaščitne opreme naj ne bi vedno delal v duhu skrbnega gospodarja, da je delal od doma in se vtikal v izbiro izvajalcev. Zakrajšek je zato podal pisno pojasnilo o svoji vlogi pri nabavi zaščitne opreme v času odsotnosti, v katerem je med drugim demantiral ministra Zdravka Počivalška. Kot je takrat v pismu napisal Zakrajšek, ne on ne zavod ne bosta žrtveno jagnje.