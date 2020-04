Zakrajšek: Ne jaz ne zavod ne bova žrtveni jagnji

Razrešenega direktorja zavoda za blagovne rezerve Antona Zakrajška je negativno presenetila izjava gospodarskega ministra Zdravka Počivalška o razlogih za njegovo razrešitev, češ da naj bi deloval iz ozadja in iz samoizolacije, ko je preboleval covid-19, izbiral dobavitelje zaščitne opreme. Kot pravi, ne on ne zavod ne bosta žrtveno jagnje, piše STA.

Kot je Zakrajšek zapisal v pisnem odzivu za medije, je v času bolezni na daljavo poskušal po najboljših močeh in znanju pomagati ali svetovati svojemu namestniku Ivanu Galetu in drugim sodelavcem. "Nikakor pa nisem jaz izbiral dobaviteljev," je zatrdil. Vse ponudbe, ki so tudi v času njegove odsotnosti prihajale na njegov elektronski naslov, je preposlal upravi za zaščito in reševanje, je navedel.

"Terče nad njimi začel izvajati mobing"

Prav tako se je vedno odzval na klic Mitji Terčetu, vodji svetovalne skupine, ki jo je imenoval minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. "Napisal sem celo navodila, kako naj postopajo pri postopkih naročil, da pri morebitnem hitenju ne bi naredili napak. Vsi, vključno s Terčetom, so se mi zato tudi zahvalili," je navedel. Po informacijah njegovega namestnika in ostalih sodelavcev pa je Terče nad njimi začel izvajati mobing, piše STA.

Ogorčen je tudi nad tem, da so si z gospodarskega ministrstva drznili sporočiti "lažnivo informacijo o mojem počutju v tem času", da je aktivno sodeloval pri vseh poslovnih odločitvah in vodil zavod, da se je dobro počutil in ni imel hujših zdravstvenih težav. "O mojem zdravstvenem stanju in počutju sva vedela samo jaz in moja osebna zdravnica. Če bi mi zdravje dopuščalo, bi z veseljem prišel takoj v službo," je zapisal.

"Očitno tisti, ki so delovali v ozadju in na zavod pošiljali podatke, s kom naj izvedemo naročilo, želijo zvaliti vso krivdo na zavod in name osebno, ki sem fizično iz službe odsoten že več kot en mesec. Jaz in zavod pa naj bi bila žrtveno jagnje. Ne bo jim uspelo," je bil oster.

"Z nabavo take opreme zavod nima izkušenj, prav tako nima kadra"

V daljši izjavi je orisal tudi potek dobav zaščitne opreme. Kot se spominja, je vlada na njihovo veliko začudenje zavod za blagovne rezerve zadolžila za izvedbo nabav vseh zaščitnih sredstev. Z nabavo take opreme zavod sicer nima izkušenj, prav tako nima kadra, a so, ne glede na to, začeli nemudoma iskati možne dobavitelje, vsakodnevno pa so dobivali množico ponudb, številne so jim preposlali tudi z drugih ministrstev, piše STA.

"Vseh ponudb smo se lotili enako. Od ponudnikov smo zahtevali še dokumentacijo, s katero naj bi dokazovali, da ponujajo ustrezno opremo. Če smo to pridobili, smo z vsakim ponudnikom sklenili ustrezno pogodbo. Vse pogodbe so bile klasične in podobne, razlikovale so se seveda v nazivu ponudnika, artikla in cene," je pojasnil.

Foto: Getty Images

Z vsemi ponudniki so naročila sklenili v dobri veri, da bodo ponujeno opremo tudi dobavili. Kot je navedel Zakrajšek, je zavodu že v prvem tednu, ko je bil sam še v službi, uspelo dobiti kar nekaj opreme.

Zavod je 20. marca, ko je Zakrajšek že odšel v samoizolacijo, prejel ustno navodilo gospodarskega ministrstva, da se vse ponudbe potencialnih dobaviteljev posredujejo na ministrstvo, kjer naj bi pregledali njihovo ustreznost. Čez tri dni je to funkcijo prevzelo ministrstvo za obrambo, dan kasneje pa je vlada imenovala medresorsko delovno skupino za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme, piše STA.

"Ko je zavod od uprave za zaščito in reševanje pridobil pisno informacijo o ustreznosti ponudbe, je zavod izvedel naročilo. Ali ni to trditev večkrat javno potrdil prav Počivalšek?" se sprašuje Zakrajšek.

"Zavod je za vsako pogodbo pred podpisom prejel pisno soglasje ministrstva"

Dodal je, da so vse dobavitelje respiratorjev in njihove ponudbe strokovno preverjali na gospodarskem ministrstvu, ki je zavodu nato pisno sporočilo, s kom naj izpelje naročilo. Tudi vse prehodne postopke z domačimi izdelovalci zaščitnih mask je koordiniralo ministrstvo oziroma uprava za zaščito reševanje, zavod pa je na podlagi njihovih pisnih sporočil samo izvedel naročilo. Zavod je za vsako pogodbo pred podpisom prejel tudi pisno soglasje ministrstva, je še zatrdil.

Vlada je sicer v torek zvečer sporočila, da je Zakrajška razrešila na njegovo prošnjo. Obenem je za v. d. direktorja zavoda za blagovne rezerve imenovala nekdanjega direktorja Kobilarne Lipica Tonija Rumpfa. Počivalšek je ob tem napovedal tudi okrepljen nadzor nad delovanjem zavoda, odredil je tudi notranjo revizijo. Zaradi sumov nepravilnosti pri nabavah zaščitne opreme je zavod v torek obiskala tudi policija, še piše STA.

Foto: Vlada RS