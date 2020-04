Kriminalisti preiskujejo dobavo zaščitne opreme, direktor zavoda za blagovne rezerve se poslavlja

Več o Zakrajšku bo znanega po seji vlade, ki naj bi se po predvidevanjih zavlekla pozno v noč. Kot so namreč sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, bo minister Zdravko Počivalšek po koncu seje vlade dal izjavo "glede razrešitve Antona Zakrajška s položaja direktorja Zavoda RS za blagovne rezerve".

Zavod je pristojen za nabavo zaščitne opreme v obdobju epidemije novega koronavirusa. Direktor Zakrajšek je sicer že dlje časa na bolniškem dopustu prav zaradi okužbe z novim koronavirusom.

Kriminalisti preiskujejo domnevne nepravilnosti

Ljubljanski kriminalisti so medtem sporočili, da preverjajo različne informacije o domnevnih nepravilnostih pri dobavi zaščitne opreme. Danes so preverjali informacije na zavodu za blagovne rezerve v povezavi s primerom, v katerem so bile dobavljene zaščitne maske, ki niso bile skladne z vsebino iz priložene dokumentacije. "Drugih podrobnosti v tem trenutku zaradi postopka preverjanja, ki še traja, ne moremo posredovati," so sporočili.

Namesto mask FFP2 kirurške maske

O težavah pri dobavi zaščitne opreme je na dopoldanski novinarski konferenci govoril poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan. Dejal je, da se pojavljajo težave pri nekaterih dobavah zaščitne opreme, ko dobavljena oprema ne ustreza ponudbi oziroma naročilu. Tako se je pred dnevi zgodilo, da so namesto naročenih mask FFP2 prispele kirurške maske.

Podobno se je zgodilo tudi pri opremi, ki jo je Sloveniji dobavil poslovnež Joc Pečečnik. Zavod RS za blagovne rezerve je pri Pečečniku naročil zaščitne maske FFP2, dobili pa so navadne kirurške maske, ki so bile označene kot FFP2, je poročal Dnevnik. Šlo naj bi za napako pri dobavitelju.

