Razkrili dokumente o vmešavanju politike v dobave zaščitne opreme. Vpleteni pritiske zanikajo.

V oddaji Tarča na TV Slovenija so nocoj razkrili pričevanja in dokumente o vmešavanju predstavnikov ministrstva za gospodarstvo v posel za dobavo mask in respiratorjev s strani družbe Geneplanet. Razkrili so tudi pritiske politikov, kot sta Marjan Podobnik in Lojze Peterle, za posle nekaterih manjših podjetij. Vsi pritiske zanikajo.