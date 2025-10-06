Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avstralija, streljanje | Premier Novega Južnega Walesa Chris Means je poudaril, da v državi "ni prostora za takšno nasilje". | Foto Reuters

Premier Novega Južnega Walesa Chris Means je poudaril, da v državi "ni prostora za takšno nasilje".

Foto: Reuters

Avstralska policija je v nedeljo pridržala moškega, ki je Sydneyju na mimo vozeča vozila izstrelil med 50 in sto nabojev ter pri tem ranil približno dvajset ljudi. Policija je danes izključila možnost, da bi šlo za teroristično dejanje ali dejavnost kriminalnih tolp, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Moški je v Sydneyju "neselektivno streljal na mimo vozeča vozila, med drugim v policijsko vozilo", je sporočila policija. Napadalca so aretirali dve uri kasneje, motiv za napad še ni znan. Obtoženega strelca so odpeljali v bolnišnico in ga oskrbeli zaradi ran, ki jih je utrpel med aretacijo.

Avstralija, streljanje | Foto: Reuters Foto: Reuters

Motiv strelca še ni znan

Policijski komisar avstralske zvezne države Novi Južni Wales Mal Lanyon je incident opisal kot resen in zastrašujoč. Motiv strelca ni znan, vendar "ni znanih povezav s teroristično dejavnostjo ali kakršnokoli dejavnostjo tolp", je dodal.

Policija je preiskala dve lokaciji in zasegla več orožja.

Avstralija, streljanje | Foto: Reuters Foto: Reuters

Premier Novega Južnega Walesa Chris Means je poudaril, da v državi "ni prostora za takšno nasilje".

V Avstraliji so množična streljanja redka. Prepoved avtomatskega in polavtomatskega orožja velja od leta 1996, ko je strelec v Port Arthurju v Tasmaniji ubil 35 ljudi, še poroča AFP.

