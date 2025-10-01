Obsedno stanje sredi Münchna: odjeknilo več eksplozij, na terenu policija

V Münchnu je zjutraj odjeknilo več eksplozij, slišali so se tudi streli, poroča nemški Bild. Na severu mesta od zgodnjih jutranjih ur poteka večja operacija.

Na kraju dogodka so specialne enote in strokovnjaki za odstranjevanje bomb ter gasilci.

Odkrili so tudi truplo moškega, Bild pa navaja, da je moški verjetno v hišo svojih staršev namestil eksploziv, jo zažgal in si nato vzel življenje.

V bližini jezera Lerchenauer so našli še vsaj eno osebo s strelnimi ranami.

Lageupdate



Wir haben einen Einsatz aufgrund eines brennenden Wohnhauses. Weiterhin wurden Knallgeräusche vernommen.



Eine verletzte Person wurde aufgefunden die im Zusammenhang mit den Geschehnissen stehen könnte.



Wir sind gemeinsam mit der Feuerwehr vor Ort. https://t.co/lZpvrHUCDx — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 1, 2025

Na kraju so tudi enote za umore, še piše Bild.