Na. R.

Sreda,
1. 10. 2025,
Obsedno stanje sredi Münchna: odjeknilo več eksplozij, na terenu policija

Na. R.

nemška policija, Nemčija, Berlin, policija, specialci | Foto Reuters

Foto: Reuters

V Münchnu je zjutraj odjeknilo več eksplozij, slišali so se tudi streli, poroča nemški Bild. Na severu mesta od zgodnjih jutranjih ur poteka večja operacija.

Na kraju dogodka so specialne enote in strokovnjaki za odstranjevanje bomb ter gasilci.

Odkrili so tudi truplo moškega, Bild pa navaja, da je moški verjetno v hišo svojih staršev namestil eksploziv, jo zažgal in si nato vzel življenje.

V bližini jezera Lerchenauer so našli še vsaj eno osebo s strelnimi ranami.

Na kraju so tudi enote za umore, še piše Bild.

