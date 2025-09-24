Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

Sreda,
24. 9. 2025,
17.02

Osveženo pred

5 minut

ZDA policija streljanje Dallas

Sreda, 24. 9. 2025, 17.02

5 minut

V streljanju v pripornem centru v Dallasu en mrtev in dva ranjena

A. P. K., STA

Dallas, streljanje | Lokalna televizijska postaja Fox4 je poročala, da so bili ustreljeni trije priporniki, v streljanju pa ni bil poškodovan noben od agentov službe. | Foto Reuters

Lokalna televizijska postaja Fox4 je poročala, da so bili ustreljeni trije priporniki, v streljanju pa ni bil poškodovan noben od agentov službe.

Foto: Reuters

V streljanju v pripornem centru ameriške zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice) v Dallasu je bila danes ubita ena oseba, dve sta bili ranjeni, so sporočile tamkajšnje oblasti. Kot je še sporočila teksaška policija, si je strelec, ki je na objekt službe Ice streljal s sosednje stavbe, po napadu sodil sam.

"Čeprav še ne poznamo motiva, vemo, da se naši agenti soočajo z nezaslišanim nasiljem nad njimi. To se mora končati," je na omrežju X zapisala ameriška ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem.

Dodala je, da je strelec umrl zaradi strelne rane, ki si jo je zadal sam, medtem ko so se mu približevali policisti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lokalna televizijska postaja Fox4 je poročala, da so bili ustreljeni trije priporniki, v streljanju pa ni bil poškodovan noben od agentov službe.

"Obsesivni napadi na organe pregona, zlasti na Ice, se morajo ustaviti. Molim za vse, ki so bili ranjeni v tem napadu, in za njihove družine," pa je na omrežju X zapisal podpredsednik ZDA JD Vance.

Julija je bil prav tako v Teksasu tarča napada še en objekt službe Ice, v katerem je bil v vrat ustreljen policist. Za napad v mestu Alvarado je bilo obtoženih deset ljudi.

