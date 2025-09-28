Nedelja, 28. 9. 2025, 18.36
Po streljanju v cerkvi v Michiganu izbruhnil požar #video
Po streljanju v cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni v Grand Blancu v ameriški zvezni državi Michigan je bilo danes ranjenih več ljudi, v cerkvi pa je izbruhnil požar, je sporočila policija. Policisti so strelca že pridržali.
Policija javnost poziva naj se izogiba območju, saj se nadaljuje reševanje ranjenih in gašenje požara.
WATCH: Drone footage shows the Mormon church in flames after the shooting.— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 28, 2025
pic.twitter.com/dtQl0Sve5b