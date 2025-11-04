Policisti so po obvestilu o streljanju na balkonu stanovanjskega bloka v Postojni opravili hišno preiskavo pri 44-letnem domačinu. Zasegli so več nabojev, nabojnik za pištolo in več kosov prepovedanih pirotehničnih izdelkov. Zoper Postojnčana so uvedli prekrškovni postopek, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

Kot so zapisali, je pred dnevi na intervencijsko številko policije poklical otrok in povedal, da je v enem od večstanovanjskih blokov v Postojni videl nekoga, ki na balkonu strelja.

Policisti so nemudoma intervenirali in na kraju z zbiranjem obvestil potrdili utemeljene razloge za sum, da je 44-letni Postojnčan na balkonu svojega stanovanja v Postojni pokal s pištolo, ki je po videzu podobna enostrelnemu kratkocevnemu orožju kategorije B. S tem je povzroči vznemirjenje občanov Postojne in kršil določila zakona o varstvu javnega reda in miru, so zapisali na PU Koper.

Zoper 44-letnika uvedli prekrškovni postopek

Postojnski policisti so na podlagi odredbe Okrajnega sodišča v Postojni pri njem opravili hišno preiskavo, v kateri so zasegli 105 nabojev kalibra 7,65 milimetra, nabojnik za pištolo kalibra 7,65 milimetra in 58 šibrenih nabojev ter več kosov pirotehničnih izdelkov, katerih posest je v Sloveniji z zakonom o eksplozivnih in pirotehničnih izdelkih prepovedana.

Zoper 44-letnega Postojnčana je uveden prekrškovni postopek zaradi kršitev določb zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih in zakona o orožju ter zaradi posesti orožja in streliva brez ustrezne orožne listine.