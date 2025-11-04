Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

streljanje Postojna

Torek, 4. 11. 2025, 12.19

33 minut

Po streljanju na balkonu Postojnčanu zasegli naboje in pirotehniko

Postojnski policisti so na podlagi odredbe okrajnega sodišča v Postojni pri njem opravili hišno preiskavo, v kateri so zasegli 105 nabojev kalibra 7,65 milimetra, nabojnik za pištolo kalibra 7,65 milimetra in 58 šibrenih nabojev ter več kosov pirotehničnih izdelkov.

Postojnski policisti so na podlagi odredbe okrajnega sodišča v Postojni pri njem opravili hišno preiskavo, v kateri so zasegli 105 nabojev kalibra 7,65 milimetra, nabojnik za pištolo kalibra 7,65 milimetra in 58 šibrenih nabojev ter več kosov pirotehničnih izdelkov.

Foto: Policijska uprava Koper

Policisti so po obvestilu o streljanju na balkonu stanovanjskega bloka v Postojni opravili hišno preiskavo pri 44-letnem domačinu. Zasegli so več nabojev, nabojnik za pištolo in več kosov prepovedanih pirotehničnih izdelkov. Zoper Postojnčana so uvedli prekrškovni postopek, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

Kot so zapisali, je pred dnevi na intervencijsko številko policije poklical otrok in povedal, da je v enem od večstanovanjskih blokov v Postojni videl nekoga, ki na balkonu strelja.

Policisti so nemudoma intervenirali in na kraju z zbiranjem obvestil potrdili utemeljene razloge za sum, da je 44-letni Postojnčan na balkonu svojega stanovanja v Postojni pokal s pištolo, ki je po videzu podobna enostrelnemu kratkocevnemu orožju kategorije B. S tem je povzroči vznemirjenje občanov Postojne in kršil določila zakona o varstvu javnega reda in miru, so zapisali na PU Koper.

Zoper 44-letnika uvedli prekrškovni postopek

Postojnski policisti so na podlagi odredbe Okrajnega sodišča v Postojni pri njem opravili hišno preiskavo, v kateri so zasegli 105 nabojev kalibra 7,65 milimetra, nabojnik za pištolo kalibra 7,65 milimetra in 58 šibrenih nabojev ter več kosov pirotehničnih izdelkov, katerih posest je v Sloveniji z zakonom o eksplozivnih in pirotehničnih izdelkih prepovedana.

Zoper 44-letnega Postojnčana je uveden prekrškovni postopek zaradi kršitev določb zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih in zakona o orožju ter zaradi posesti orožja in streliva brez ustrezne orožne listine.

streljanje Postojna
