Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sobota,
4. 10. 2025,
11.20

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
preiskava mladi policija streljanje Švedska

Sobota, 4. 10. 2025, 11.20

41 minut

Šest ranjenih v streljanju na Švedskem

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Švedska, streljanje | Incident še preiskujejo. | Foto X/@JonathanKarre

Incident še preiskujejo.

Foto: X/@JonathanKarre

V središču mesta Gävle se je ponoči zgodil strelski incident, v katerem je bilo ranjenih šest mladih oseb. Osumljenec naj bi bil star 14 let in je v policijskem pridržanju.

Streljanje se je zgodilo okoli 2. ure ponoči, nihče od ranjenih pa ni v smrtni nevarnosti, je zjutraj sporočil tiskovni predstavnik policije policije Tobias Ahlén-Svalbro. Zaradi suma poskusa umora so kriminalisti pridržali osumljenca, 14-letnega fanta, ki ga bodo danes tudi zaslišali. 

Večina poškodovanih je mlajših odraslih, med poškodovanimi pa so tudi osebe, mlajše od 18 let, so še navedli pri policiji. 

Po poročanju švedskih medijev so vse žrtve utrpele strelne rane, streljanje pa se je zgodilo na prostem.

Obračun med tolpami?

Kakršnekoli povezave s kriminalnim omrežjem ali obračunom med tolpami pri policiji za zdaj ne morejo potrditi, preverjajo pa vse razpoložljive informacije tudi v tej smeri.

"Ne morem se spuščati v morebitne teorije. Za zdaj ne sumimo, da gre za terorizem. Incident preiskujejo kot poskus umora. Nihče od poškodovanih trenutno ni osumljen nobenega kaznivega dejanja," so še sporočili s policije.

nemška policija, Nemčija, Berlin, policija, specialci
Novice Oktoberfest po grožnji z bombo znova odprt
Po streljanju v mormonski cerkvi v Grand Blancu v ameriški zvezni državi Michigan
Novice Po streljanju v cerkvi izbruhnil požar. Oglasil se je Trump. #foto #video
preiskava mladi policija streljanje Švedska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.