Šest ranjenih v streljanju na Švedskem

V središču mesta Gävle se je ponoči zgodil strelski incident, v katerem je bilo ranjenih šest mladih oseb. Osumljenec naj bi bil star 14 let in je v policijskem pridržanju.

Streljanje se je zgodilo okoli 2. ure ponoči, nihče od ranjenih pa ni v smrtni nevarnosti, je zjutraj sporočil tiskovni predstavnik policije policije Tobias Ahlén-Svalbro. Zaradi suma poskusa umora so kriminalisti pridržali osumljenca, 14-letnega fanta, ki ga bodo danes tudi zaslišali.

Večina poškodovanih je mlajših odraslih, med poškodovanimi pa so tudi osebe, mlajše od 18 let, so še navedli pri policiji.

Po poročanju švedskih medijev so vse žrtve utrpele strelne rane, streljanje pa se je zgodilo na prostem.

Obračun med tolpami?

Kakršnekoli povezave s kriminalnim omrežjem ali obračunom med tolpami pri policiji za zdaj ne morejo potrditi, preverjajo pa vse razpoložljive informacije tudi v tej smeri.

"Ne morem se spuščati v morebitne teorije. Za zdaj ne sumimo, da gre za terorizem. Incident preiskujejo kot poskus umora. Nihče od poškodovanih trenutno ni osumljen nobenega kaznivega dejanja," so še sporočili s policije.