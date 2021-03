Trdijo, da poznajo zloveščo skrivnost hitrih testov: oznako EO. Kaj pomeni?

V vzporednem vesolju najbolj radikalnih nasprotnikov ukrepov za zajezitev epidemije bolezni covid-19 si v zadnjih dneh znova čestitajo, saj so prepričani, da so našli nov dokazni material, s katerim lahko upravičijo nadaljnje zanikanje nevarnosti koronavirusa. Vatirane paličice, s katerimi se izvajajo hitri testi, so prevlečene s snovjo, ki pri človeku povzroča raka, trdijo. A zdaj že vemo, da ugotovitve tako imenovanih koronaskeptikov pri takšnih "Eureka!" trenutkih držijo samo napol.

Kakšno je senzacionalno razkritje tokrat?

Več sto tisoč ljudi na družbenem omrežju Facebook in spletni strani YouTube si je v zadnjih desetih dneh ogledalo videoposnetke s sporočilom, da so vatirane paličice, ki se uporabljajo za izvajanje testov za ugotavljanje prisotnosti okužbe s koronavirusom, prevlečene z etilen oksidom, s katerim jih sterilizirajo.

Facebook je videoposnetke, ki uporabnike strašijo z etilen oksidom in jim odsvetujejo testiranje na novi koronavirus, že prekril z obvestilom, da vsebujejo zavajajoče informacije. Študija, ki so jo pri Facebooku opravili pred časom, je pokazala, da je tovrstno obveščanje uporabnikom koristno, saj raznoraznim šarlatanom in teoretikom zarot od uvedbe teh obvestil naseda tudi do 90 odstotkov manj ljudi. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Etilen oksid je pri sobni temperaturi brezbarven plin sladkega vonja. Je izredno reaktiven in to poudarjajo osebe v omenjenih videoposnetkih, ki (pravilno) citirajo uradne vire, zelo strupen. Pri ljudeh lahko vdihavanje ali zaužitje etilen oksida v najslabšem primeru povzročita tudi razvoj rakavih obolenj ali druga življenjsko nevarna stanja.

Videoposnetki, čez katere je Facebook že nalepil vodni žig, da vsebujejo zavajajoče informacije, uporabnike pozivajo, naj svojih otrok in sebe ne dovolijo testirati, saj zaradi etilen oksida tvegajo, da bodo zboleli za levkemijo, rakom ali da bo testiranje poškodovalo njihov DNK, da jim bodo otekli možgani.

Če lahko zavohate sladko aromo etilen oksida, ste že v nevarnosti zastrupitve, saj je koncentracija plina, ki jo lahko vonjamo, toksična. V laboratorijih je to občasno težava, saj je mogoče prijeten vonj etilen oksida zamenjati s tako rekoč neškodljivim dietil etrom. Foto: Unsplash

Na kaj v svojem zanosu (spet) pozabljajo koronaskeptiki?

Pri teorijah zarot smo vajeni, da tisti, ki jih producirajo, uporabijo samo tiste koščke celotne sestavljanke, ki podpirajo njihove trditve, preostale pa prikrijejo oziroma niti ne vedo, da sploh obstajajo.

Tako je tudi v konkretnem primeru, saj gledalec iz videoposnetkov dobi zgolj informacijo, da je pri testiranju na novi koronavirus vpletena nevarna kancerogena snov in njene učinke na človeško telo videoposnetki opišejo pravilno, saj jih citirajo iz uradnih videov.

Toda videoposnetki namenoma ali pa nenamenoma trdijo, da so vatirane paličice za jemanje vzorcev iz nosne votline med testiranjem na novi koronavirus prevlečene z etilen oksidom.

To ne drži, saj je velik del postopka sterilizacije paličic in druge medicinske opreme, ki se jo z etilen oksidom sterilizira že desetletja - gre namreč za zelo utečen postopek, namenjen odstranjevanju plina z njihove površine.

Proces sterilizacije medicinske opreme z etilen oksidom praviloma poteka v šestih delih: priprava in navlažitev instrumentov, dodajanje plina, obdelava instrumentov s plinom, odstranitev plina, obdelava instrumentov s stisnjenim zrakom, dolgotrajnejše prezračevanje instrumentov. Embalaža opreme, sterilizirane z etilen oksidom, ima zato pogosto oznako EO.

Sterilizacija medicinske opreme in pripomočkov z etilen oksidom je že desetletja eden najbolj utečenih postopkov za dekontaminacijo instrumentov. Foto: eBay

Etilen oksida se po končanem postopku sterilizacije seveda nikoli ne morejo znebiti popolnoma, a ga lahko na instrumentih ostane toliko, da koncentracija ne preseže omejitev, ki jih določajo mednarodni standardi (vir, vir).

Gre za tako rekoč nezaznavne količine, ki niso nevarne človeškemu zdravju, kar je pred nekaj leti potrdila tudi znanstvena študija, katere namen je bil izmeriti koncentracijo etilen oksida na vatiranih paličicah nekaj tednov po obdelavi z etilen oksidom.

