Prizori iz "Ukrajine", s katerimi je nekaj močno narobe #video

Po družbenih omrežjih je v zadnjih dneh zaokrožil videoposnetek, ki prikazuje domnevno nočno življenje v Ukrajini, širijo pa ga predvsem ruski in proruski propagandisti, ki želijo javnost prepričati, da Ukrajina v boju proti Rusiji v resnici ne potrebuje pomoči Zahoda, saj tamkajšnji prebivalci naj ne bi čutili posledic vojne. Prizori iz zgornjega videoposnetka so bili sicer v resnici posneti v Moskvi, prestolnici Rusije.

Zgornji videoposnetek je v zadnjem tednu zaokrožil po družbenih omrežjih X, Facebook, Instagram in Threads, eden od osrednjih virov za nadaljnje razpečevanje posnetka pa je bil profil na platformi X z vzdevkom @TaraBull808 z več kot milijonom sledilcev, ki je znan po neomajni podpori predsedniku ZDA Donaldu Trumpu in rednih kritikah Ukrajine in njenega predsednika Volodimirja Zelenskega. Profil pogosto namiguje tudi, da je za stanje v Ukrajini odgovorna Ukrajina sama.

Videoposnetek z velikim napisom UKRAJINA prikazuje različne kadre, v katerih se predvsem mlajše ženske sprehajajo po ulicah mesta, za katerega razpečevalci videoposnetka trdijo, da se nahaja v Ukrajini. Videoposnetek prikazuje tudi luksuzne avtomobile, katerih lastništvo je tako rekoč od začetka vojne v Ukrajini eden najpogostejših očitkov na račun nekaterih premožnejših Ukrajincev, ki so po ruski invaziji februarja 2022 zapustili državo.

Posnetki so avgusta 2023 nastali v Moskvi

Kot je mogoče ugotoviti z različnimi orodjih za prepoznavanje fotografij oziroma posnetkov, pa tudi zgolj s pozornim ogledom videoposnetka, so bili kadri sicer posneti v Rusiji, natančneje v njeni prestolnici Moskvi.

Že prvi prizor v videoposnetku je denimo nastal na eni od najprepoznavnejših ulic v središču Moskve, aveniji Malaja Bronaja, ki velja za eno od središč moskovskega nočnega življenja. To je ista ulica na posnetku Googlovega avtomobila iz leta 2021:

Foto: Google Maps Street View

Pozornost takoj pritegne tudi superšportni avtomobil, ki se ga trudi poudariti videoposnetek. Lamborghini aventador ima rusko, natančneje moskovsko registrsko oznako:

977 je ena od desetih različnih oznak, ki jih na registrskih tablicah nosijo avtomobili, registrirani v Moskvi. Foto: Nepridiprav/Instagram

Internetni raziskovalci so sicer že ugotovili (in na to tudi začeli opozarjati javnost na družbenih omrežjih), da so bili vsi kadri iz videoposnetka, ki so lažno predstavljeni kot prizori iz Ukrajine, v resnici izrezani iz videoposnetka na YouTubu iz avgusta 2023 z naslovom "Vroče nočno življenje v Moskvi: Lepa dekleta, avtomobili, petkov večerni utrip":

Vsi kadri iz videoposnetka z napisom UKRAJINA se pojavijo v videoposnetku, ki prikazuje nočno življenje v Moskvi. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Ukrajincem očitajo, da zaradi vojne ne trpijo dovolj

Ruski in proruski propagandisti ter nasprotniki zahodne pomoči Ukrajini tako rekoč od začetka vojne v Ukrajini, morda z izjemo prvih mesecev po ruski invaziji, svetovno javnost poskušajo prepričati, da Ukrajina pomoči v resnici ne potrebuje, saj splošna populacija naj sploh ne bi vedela, da je v državi vojno stanje.

Te trditve so večkrat poskusili podkrepiti z videoposnetki zabav v Kijevu in drugih mestih na zahodu Ukrajine. Nekateri videoposnetki so pristni in prikazujejo Ukrajince in Ukrajinke, ki se udeležujejo različnih druženj v Kijevu, na primer zabav na bazenih (vir), nekateri pa so manipulativni, saj prikazujejo zabave, ki so potekale pred rusko invazijo na Ukrajino (vir).

V vseh primerih, tudi pristnih, gre sicer za videoposnetke, ki so nastali več sto kilometrov od frontne črte na vzhodu Ukrajine. Kijev je na primer od krajev, kjer potekajo najsrditejši boji, oddaljen okrog 500 kilometrov. Kljub temu je redna tarča ruskih napadov z raketami in droni, česar ruski in proruski propagandisti zelo pogosto ne omenjajo.

