Nora epidemija uničevanja in nevednosti razsaja po Evropi, udarila tudi na Jadranu

Požigalci so napadli že 20 naših antenskih stolpov, je na družbenem omrežju LinkedIn zapisal prvi mož britanskega telekomunikacijskega operaterja Vodafone UK Nick Jeffrey.

Med zadnjimi, ki so ga napadli, je tudi eden v Birminghamu, njegovo uničenje pa je močno prizadelo komunikacijo v bližnji bolnišnici Nightingale.

Sprva v Združenem kraljestvu, kmalu tudi drugod

Prvi požigi so se zgodili v Liverpoolu, a so kmalu sledili še drugi drugod po Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske: v vzhodnem Londonu, Belfastu in drugod, skupaj do zdaj že okrog 60 antenskih stolpov.

Epidemija neutemeljenega nasilja se je nadaljevala s primeri na Irskem, Nizozemskem in v Belgiji, prišla pa je tudi do Cipra. Prvi od zdaj že skoraj 20 stolpov, ki so padli na Nizozemskem, je bil v kraju Almere pri Amsterdamu, prek njega so potekale tudi komunikacije služb za nujno pomoč, je poročal Financial Times.

Pri Zadru udarili po "grdem 5G", ki je bil pravzaprav Wi-Fi iz evropskih sredstev

Večina teh požigov in napadov je odnesla antenske stolpe, kjer 5G sploh še ni prisoten. To se je zgodilo tudi v Bibinju pri Zadru, kjer so pravičniki reševali svet pred 5G, v resnici pa so kmalu po postavitvi uničili dostopno točko za vseevropsko pobudo WiFi4EU za brezplačen brezžični dostop do interneta na pogosto obiskanih javnih krajih. Certificirano opremo, vredno 15 tisoč evrov, so postavljali podnevi, so pojasnili s tamkajšnje občine.

Začelo se je z znanim vzorcem, z "zanesljivo informacijo, da pod okriljem noči na skrivaj postavljajo opremo za 5G, medtem ko so ulice prazne, ker so ljudje prisiljeni biti doma". Ta vzorec se je pojavil na družbenih omrežjih tudi v Sloveniji, kjer se postopek za podelitev koncesij za frekvenčni prostor omrežij 5G še ni niti začel, kaj šele, da bi kdo postavljal antenske stolpe po državi.

Občutek nemoči spodbuja širjenje teorij zarote

Življenje v do pred kratkim nepredstavljivih razmerah je zelo plodno okolje za iskanje kakršnegakoli razloga in smisla vsega, kar se dogaja okrog nas, svarijo psihologi.

Ob občutku nemoči ter obdani z negotovostjo in strahom, čeprav ob neznanju, so nekateri ljudje še hitreje naklonjeni hitremu sprejemanju teorij zarote in razmišljanj zagovornikov nekih skritih velikih načrtov – istim zagovornikom, ki s pridobivanjem podpornikov in širjenjem svojih idej odlično služijo.

Med nasprotniki omrežij 5G ni malo takšnih, ki kljub odsotnosti kakršnihkoli znanstvenih dokazov ali zgolj indicev trdno verjamejo, da so omrežja 5G (tudi tam, kjer jih še ni) kriva za širitev pandemije bolezni covid-19. Foto: Reuters

Ne, valovi ne vpijajo kisika, temveč kisik absorbira valove!

Eden od teh je David Icke, ki ob citiranju "znanstvenikov" glasno zatrjuje, da 5G pri frekvenci 60 gigahercev onemogoča absorpcijo kisika pri ljudeh.

Toda resnica je, da kisik absorbira valove (zato se signal pri tej frekvenci ne širi najbolje), ne pa, kot vztrajajo on in njegovi podporniki, da valovi kradejo kisik. Tudi sicer so prenašalci lažnih novic zelo naklonjeni izkrivljanju dejstev, kar dobro ponazarja naslednji primer iz slovenskega dela družbenih omrežij.

Velik izziv: kako nad nerazumna prepričanja (nerazumnih) ljudi

Ne glede na razlog ali pobudo je uničevanje javne ali tuje lastnine obsojanja vredno kaznivo dejanje. Povsem drugo in še pomembnejše vprašanje je, kako ustaviti zmotna ter nevarna razmišljanja, ki poganjajo nerazumna, škodljiva in nesprejemljiva dejanja nekaterih ljudi.

Morda bi kdo pomislil, da je odstranjevanje zapisov teoretikov zarote prava pot, a zagotovo ni. Čeprav morda na prvi pogled ustvari vtis, da je težava odpravljena, takšna cenzura, kot bi ji rekli teoretiki zarote, samo še krepi njihovo prepričanje, da "nam nekaj skrivajo nekaj, o čemer podrepni mediji ne upajo pisati".

YouTube in Facebook sta sicer sprejela smernice o prepovedi vsebin, ki povezujejo 5G in koronavirus, a na obeh omrežjih kar mrgoli takšnih vsebin, ker so avtorji vedno hitrejši od pregledovalcev. Če smo nekoč govorili, da papir prenese vse, danes velja, da družbena omrežja prenesejo še več.

Tudi v Bibinju na Hrvaškem se je napad na anteno začel z znanim vzorcem, z "zanesljivo informacijo, da pod okriljem noči na skrivaj postavljajo opremo za 5G, medtem ko so ulice prazne, ker so ljudje prisiljeni biti doma", čeprav tista antena sploh ni bila za mobilno omrežje. Foto: Reuters

Znanost je orodje, a ima tudi sama pomembno nalogo

Tako ostane edina pot širjenje dokazov ter preverjenih informacij in argumentov. Glede domnevne škodljivosti 5G za zdravje pa je znanost jasna: ob upoštevanju mednarodno sprejetih smernic glede izpostavljenosti brezžičnim tehnologijam se na podlagi dozdajšnjih raziskav in ugotovitev ne pričakujejo posledice za javno zdravstvo, so zapisali pri Svetovni zdravstveni organizaciji.

Gotovo pa bodo nadaljnje raziskave postregle s še več odgovori, ne le glede 5G ali koronavirusa, pomembna naloga znanosti pa je, da okrepi zaupanje med ljudmi, tudi tistimi, ki se za odgovore raje zatekajo k povsem nekredibilnim virom.