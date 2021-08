V ZDA proti covid-19 cepljenih 70 odstotkov odraslih Američanov

Po podatkih ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) so v ZDA do ponedeljka z vsaj enim odmerkom cepiva proti covid-19 uspešno cepili 70 odstotkov odraslega prebivalstva. To je bil sicer cilj, ki si ga je predsednik ZDA Joe Biden zadal do 4. julija.

Ko si je Biden zadal cilj, so strokovnjaki menili, da bo to dovolj za tako imenovano čredno imunost oz. zmago nad novim koronavirusom, a se je vmes pojavila agresivnejša različica delta in tolikšen delež cepljenih ni več zadosten.

V ZDA se je doslej po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa z novim koronavirusom okužilo 35,1 milijona ljudi, umrlo pa jih je skoraj 614 tisoč. CDC poroča, da je do petka prejšnjega tedna sedemdnevno povprečje novih okužb na dan naraslo na 72.790, kar je več kot lani poleti, ko v ZDA še ni bilo cepiva.

Prejšnji teden so vsako tretjo novo okužbo potrdili v Teksasu in na Floridi. Vodja boja proti novemu koronavirusu v Beli hiši Jeff Zientis je dejal, da 17 odstotkov novih primerov prihaja iz le sedmih zveznih držav, kjer je stopnja precepljenosti nizka.

Sedemdnevno povprečje hospitalizacij je zdaj naraslo na 6.200 na dan, kar je 41 odstotkov več od tedna prej. Povprečje smrti pa je naraslo za 25 odstotkov na 300 na dan, kar je sicer bistveno manj kot lani poleti, ko je umrlo tudi 1.100 covidnih bolnikov na dan.

Največ okužb med necepljenimi, nekaj tudi med cepljenimi

Direktorica CDC Rochelle Walensky je v ponedeljek poudarila, da je največ okužb v ZDA med necepljenimi. Čeprav se lahko okužijo tudi cepljeni, pa imajo potem šibke simptome in ne umirajo.

Med cepljenimi, ki so se okužili, je republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham. Sporočil je, da je v soboto dobil gripi podobne simptome in šel v ponedeljek na test, ki je potrdil novi koronavirus. "Zelo sem vesel, da sem se cepil, ker bi imel zagotovo hujše simptome, kot jih imam zdaj," je dejal 66-letni senator.

Biden in zdravstveni strokovnjaki še naprej pozivajo Američane, naj se cepijo, po državah pa sprejemajo številne druge varnostne ukrepe. Newyorški guverner Andrew Cuomo je ukazal vsem delavcem v državnem javnem prometu obvezno cepljenje, podobno pa je prosil tudi vsa zasebna podjetja v državi.

Tudi v Louisiani, ki ima eno najnižjih stopenj cepljenj v ZDA in kjer se okužbe hitro širijo, so ukazali nošenje mask v vseh zaprtih javnih prostorih, vključno s šolami.

Obvezne maske v zaprtih javnih prostorih so uvedli tudi v Los Angelesu, v ponedeljek še v San Franciscu in šestih drugih mestih zaliva San Francisco. Denver zahteva cepljenje od policistov, gasilcev in drugih javnih delavcev, maske v zaprtih prostorih uvajajo v Minnesoti in drugje.

Republikanski guverner Floride Ron DeSantis, kjer je v dveh mesecih število hospitalizacij naraslo z z dva tisoč na deset tisoč, kar 96 odstotkov hospitaliziranih pa ni cepljenih, je v ponedeljek posvaril svoje privržence, da "prihajajo, da jim vzamejo svobodo", in spet zavrnil zahteve po maskah ali cepljenju.

Bidnova vlada še ni dosegla cilja 165 milijonov povsem cepljenih Američanov, kar pomeni s po dvema odmerkoma cepiva Pfizerja ali Moderne oz. enim odmerkom cepiva podjetja Johnson & Johnsona.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je v ponedeljek povedala, da zahteve po cepljenju na nacionalni ravni ne bodo uvedli, ker zvezna vlada nima takih pooblastil. Spomnila pa je, da lahko to od zaposlenih zahtevajo delodajalci po vsej državi.