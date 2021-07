Izredne razmere: na ulicah Sydneya na pomoč policiji priskočila vojska

Filipinske oblasti zaradi porasta okužb z novim koronavirusom zaostrujejo ukrepe v prestolnici Manila in okolici. Med drugim so že prepovedali množične dogodke, od 6. avgusta pa bo moralo biti 13 milijonov ljudi dva tedna doma. Strokovnjaki so ob tem posvarili pred preobremenjenostjo bolnišnic, če oblasti ne bodo zaostrile ukrepov.

"To težko odločitev smo morali sprejeti, da bi zaščitili več življenj," je danes na vladni televiziji dejal tiskovni predstavnik filipinskega predsednika Rodriga Duterteja Harry Roque.

S takojšnjim učinkom so prepovedali obedovanje v restavracijah in množične dogodke. Od 6. avgusta pa bo moralo biti 13 milijonov prebivalcev regije okoli Manile 14 dni doma. Dom bodo lahko zapustili samo za nujne opravke.

Neodvisna raziskovalna skupina OCTA, ki vladi svetuje pri spopadanju s pandemijo covida-19, je pozvala k takojšnjemu zaprtju javnega življenja v prestolnici. Posvarili so, da bi se lahko dnevno število novih primerov okužbe do sredine avgusta potrojilo na 3000, če oblasti ne bodo ukrepale. "Ob takšnem porastu bi lahko bil zdravstveni sistem preobremenjen v nekaj dneh," so sporočili.

Skrbi jim povzroča predvsem bolj nalezljiva koronavirusna različica delta. Doslej so v državi potrdili 200 primerov okužb s to različico.

Ukrepe so podprli tudi župani v regiji okoli prestolnice, a pod pogojem, da bo nacionalna vlada prebivalcem zagotovila podporo.

Življenje v tej regiji in okoliških provincah so nazadnje ustavili marca, ko je rekordno število okužb z novim koronavirusom bolnišnice potisnilo na rob zmogljivosti.

V državi so doslej potrdili več kot 1,5 milijona okužb, umrlo je skoraj 28.000 covidnih bolnikov. Zaradi pomanjkanja cepiv in logističnih težav cepljenje proti covidu v državi poteka počasi. Oba odmerka cepiva je prejelo zgolj 7,8 milijona oziroma sedem odstotkov prebivalstva.