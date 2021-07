Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Omejitve bi lahko podaljšali vse do konca oktobra.

Omejitve bi lahko podaljšali vse do konca oktobra. Foto: Reuters

Zaradi hitrega porasta okužb z novim koronavirusom so v Sydneyju razglasili izredne razmere, so danes sporočile oblasti avstralske zvezne države Novi Južni Wales. V Sydneyju so v zadnjem dnevu potrdili 136 okužb, kar je rekordno število za ta izbruh. Nova Zelandija je zaradi izbruha preventivno ukinila potovalni mehurček z Avstralijo.