Razglasili stroge epidemiološke ukrepe, sledili so nasilni protesti #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V vietnamski prestolnici Hanoj je od danes zaradi hitrega naraščanja števila okužb z novim koronavirusom v veljavi strogo zaprtje javnega življenja. Strogi epidemiološki ukrepi veljajo tudi v avstralskem Sydneyju, kjer so se nasprotniki omejitev danes spopadli s policijo, poroča francoska agencija AFP.

Potem ko je prvi del pandemije Avstralija dobro prestala, so zdaj razmere v državi precej težje. Za približno polovico od okoli 25 milijonov prebivalcev tako trenutno velja zaprtje javnega življenja. Težava je tudi v tem, da je le 11 odstotkov Avstralcev polno cepljenih.

V Sydneyju in Melbournu se je danes zbralo na tisoče protestnikov, ki nasprotujejo prepovedi gibanja in shodov ter drugim omejitvam zaradi epidemije. Kot dodaja AFP, jih je razjezila napoved oblasti, da bi lahko omejitve ostale v veljavi vse do oktobra.

V Sydneyju aretiranih več ljudi

Protestniki so se spopadli s policisti in jih obmetavali s steklenicami. Po navedbah policije je bilo v Sydneyju aretiranih več ljudi. V tem mestu, ki šteje okrog milijon prebivalcev, se sicer v zadnjem času le s težavo spopadajo z zamejevanjem izbruha okužb z različico delta.

V zvezni državi Novi Južni Wales, katere prestolnica je Sydney, so danes potrdili 163 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, skupaj pa v zadnjem izbruhu že dva tisoč, navaja AFP.

Težave tudi v Vietnamu

Težave z obvladovanjem epidemije imajo tudi v Vietnamu. Tam so v petek potrdili več kot sedem tisoč novih primerov okužbe, kar je že tretjič v tem tednu najvišje dnevno število okužb, poroča AFP.

Oblasti te države z okoli 100 milijoni prebivalcev so se zato odločile za zaprtje javnega življenja v prestolnici. Že doslej je sicer zaprtje veljalo za okoli tretjino Vietnamcev. V Hošiminhu na jugu države, kjer so strogi omejitveni ukrepi v veljavi že mesec dni, se razmere za zdaj ne izboljšujejo, saj so prav tam zabeležili največje število novih primerov v zadnjih dneh.