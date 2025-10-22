"Priprave na vrh med predsednikoma ZDA in Rusije Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom v Budimpešti nadaljujemo," je danes po navedbah tiskovnega predstavnika madžarske vlade Zoltana Kovacsa izjavil premier Viktor Orban. Pri tem je dodal, da datum srečanja še ni dorečen, madžarski zunanji minister Peter Szijjarto pa je na obisku v ZDA.

"Szijjarto je v Washingtonu. Priprave na mirovni vrh potekajo. Datum je še negotov – a ko bo prišel čas, ga bomo gostili," je v izjavi, ki jo je na omrežju X objavil tiskovni predstavnik madžarske vlade, povedal Orban. Dodal je, da ni naključje, da je bila za srečanje izbrana Budimpešta, češ da madžarsko ljudstvo stoji na strani miru.

Tudi madžarski zunanji minister je potrdil, da je Budimpešta še naprej pripravljena gostiti mirovni vrh med ZDA in Rusijo. Prepričan je, da lahko vojno v Ukrajini konča le diplomacija.

"Od trenutka, ko je bil napovedan mirovni vrh v Budimpešti, je bilo jasno, da bodo mnogi storili vse, kar je v njihovi moči, da bi ga preprečili. Provojna politična elita in njihovi mediji se vedno tako obnašajo pred dogodki, ki bi lahko bili odločilni za vojno ali mir," je v torek zvečer na omrežju X zapisal Szijjarto.

Trump je pretekli četrtek po telefonskem pogovoru s Putinom napovedal njuno srečanje, ki naj bi v roku dveh tednov potekalo v Budimpešti. V torek so ameriški mediji sprva poročali, da je preloženo za ta teden predvideno pripravljalno srečanje med zunanjima ministroma ZDA in Rusije Marcom Rubiem in Sergejem Lavrovom. Neimenovani predstavnik Bele hiše je nato dejal, da za zdaj ni načrtov, da bi se voditelja sestala v bližnji prihodnosti. Ameriški predsednik pa je v torek zvečer dejal, da si ne želi zapravljenega srečanja s Putinom. Pri tem ni neposredno potrdil, da so načrti za njuno srečanje v Budimpešti začasno odloženi, je poročala STA.