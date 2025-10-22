Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
22. 10. 2025,
10.39

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Rusija ZDA Donald Trump Vladimir Putin obisk priprave Madžarska Viktor Orban

Sreda, 22. 10. 2025, 10.39

33 minut

Madžarska se kljub negotovosti pripravlja na srečanje Trumpa in Putina

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Viktor Orban | Datum srečanja še ni znan, a so na obisk pripravljeni, je dejal madžarski premier. | Foto Reuters

Datum srečanja še ni znan, a so na obisk pripravljeni, je dejal madžarski premier.

Foto: Reuters

"Priprave na vrh med predsednikoma ZDA in Rusije Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom v Budimpešti nadaljujemo," je danes po navedbah tiskovnega predstavnika madžarske vlade Zoltana Kovacsa izjavil premier Viktor Orban. Pri tem je dodal, da datum srečanja še ni dorečen, madžarski zunanji minister Peter Szijjarto pa je na obisku v ZDA.

"Szijjarto je v Washingtonu. Priprave na mirovni vrh potekajo. Datum je še negotov – a ko bo prišel čas, ga bomo gostili," je v izjavi, ki jo je na omrežju X objavil tiskovni predstavnik madžarske vlade, povedal Orban. Dodal je, da ni naključje, da je bila za srečanje izbrana Budimpešta, češ da madžarsko ljudstvo stoji na strani miru.

Tudi madžarski zunanji minister je potrdil, da je Budimpešta še naprej pripravljena gostiti mirovni vrh med ZDA in Rusijo. Prepričan je, da lahko vojno v Ukrajini konča le diplomacija.

"Od trenutka, ko je bil napovedan mirovni vrh v Budimpešti, je bilo jasno, da bodo mnogi storili vse, kar je v njihovi moči, da bi ga preprečili. Provojna politična elita in njihovi mediji se vedno tako obnašajo pred dogodki, ki bi lahko bili odločilni za vojno ali mir," je v torek zvečer na omrežju X zapisal Szijjarto.

Trump je pretekli četrtek po telefonskem pogovoru s Putinom napovedal njuno srečanje, ki naj bi v roku dveh tednov potekalo v Budimpešti. V torek so ameriški mediji sprva poročali, da je preloženo za ta teden predvideno pripravljalno srečanje med zunanjima ministroma ZDA in Rusije Marcom Rubiem in Sergejem Lavrovom. Neimenovani predstavnik Bele hiše je nato dejal, da za zdaj ni načrtov, da bi se voditelja sestala v bližnji prihodnosti. Ameriški predsednik pa je v torek zvečer dejal, da si ne želi zapravljenega srečanja s Putinom. Pri tem ni neposredno potrdil, da so načrti za njuno srečanje v Budimpešti začasno odloženi, je poročala STA.

Bruselj
Novice Madžarska naj bi v Bruslju leta upravljala vohunsko mrežo
Viktor Orban, danska, vrh EU
Novice Orban ostro: Ekipa iz Bruslja si želi vojne #video
Donald Trump Viktor Orban
Novice Orban naznanja zgodovinski dan: Sporočil bom novico, o kateri se bo govorilo desetletja
Rusija ZDA Donald Trump Vladimir Putin obisk priprave Madžarska Viktor Orban
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.