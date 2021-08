V Izraelu toliko okužb niso imeli že od januarja

V državi, ki ima 9,4 milijona prebivalcev, so doslej potrdili več kot milijon okužb z novim koronavirusom.

V Izraelu se, kljub temu da ima eno najvišjih stopenj precepljenosti na svetu, število okuženih z virusom v zadnjem času hitro povečuje. Doslej je bilo precepljenih skoraj 59 odstotkov prebivalcev, 19 odstotkov jih je bilo cepljenih tudi s tretjim, osvežitvenim odmerkom cepiva Pfizer/Biontech.

Izrael je bil julija prva država na svetu, ki je začela cepiti še s tretjim odmerkom cepiva proti covid-19. Tega lahko prebivalci Izraela prejmejo pet mesecev po tem, ko so bili v celoti cepljeni.

Pri višjem številu okuženih v Izraelu je potrebno poudariti, da je bil Izrael med prvimi, ki je dosegel zavidanja vredno visoko precepljenost, a bo zdaj tudi prvi, kjer bo ta prednost izzvenela. Ko pa želimo interpretirati podatek, da so med obolelimi in hospitaliziranimi tudi cepljeni, je nujno vedeti in upoštevati, da so to večinoma cepljeni pred petimi ali več meseci, ter hkrati starejši od 60 let in s spremljajočimi boleznimi, ki že same po sebi manjšajo učinek cepiva. Več o tem si lahko preberete tukaj.