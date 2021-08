Izraelske lekcije o "koroni" in cepljenju

Izrael ima enega od najvišjih deležev precepljenega prebivalstva na svetu, a to jim še ni prineslo (in tudi ne more prinesti) popolne in trajne imunosti pred boleznijo covid-19.

Izrael ima enega od najvišjih deležev precepljenega prebivalstva na svetu, a to jim še ni prineslo (in tudi ne more prinesti) popolne in trajne imunosti pred boleznijo covid-19. Foto: Reuters

Čeprav je na ravni celotnega izraelskega prebivalstva (starost nad 12 let, ko lahko prejmejo cepivo proti covid-19) precepljenost zelo visoka, imajo v Izraelu avgusta eno od najvišjih pojavnosti novih okužb – več kot sedem tisoč na dan, kar je dobrih 600 na dan na milijon prebivalcev, trend pa je rastoč.

Kako gre to skupaj, če je uradno stališče, da je cepivo najboljši način spopadanja z boleznijo covid-19? Gre, in to zelo dobro, če upoštevamo resničnost in dejstva ter imamo stvarna in uresničljiva pričakovanja.

Imunost, pridobljena s cepljenjem, s časom peša

Ena od velikih zablod je, da cepljenje zagotavlja trajno rešitev. Najvišja raven pridobljene zaščite se pri cepivu Pfizer/BioNTech, s katerim so v Izraelu cepljeni skoraj vsi, vzpostavi v tednu do dveh po prejemu drugega odmerka, nato pa postopoma slabi.

Ni enotnega mnenja, koliko časa po cepljenju je zaščita še dovolj dobra. Pri nas naj bi zeleno potrdilo veljalo osem mesecev, na Hrvaškem 270 dni, v Švici eno polno leto, marsikje pa se do tega še niso opredelili.

Prvi so dosegli visoko zaščito, a jim bo tudi ta izzvenela

Izrael je takšno stopnjo precepljenosti, kot jo imamo mi danes, dosegel že v drugi polovici marca. Aprila, ko smo pri nas spoznavali lepote svojih občin, so v Izraelu začeli odpirati življenje in so dva meseca pozneje skoraj že odpravili vse omejitve in ukrepe.

V Izraelu je še vedno dobra desetina prebivalstva, ki zavrača cepljenje, država pa ne ve, kako bi ji najlažje uspelo zmanjšati ta delež. Foto: Reuters

Izrael je bil med prvimi, ki je dosegel zavidanja vredno visoko precepljenost, a bo zdaj tudi prvi, kjer bo ta prednost izzvenela. Ko pa želimo interpretirati podatek, da so med obolelimi in hospitaliziranimi tudi cepljeni, je nujno vedeti in upoštevati, da so to večinoma cepljeni pred petimi ali več meseci ter hkrati starejši od 60 let in s spremljajočimi boleznimi, ki že same po sebi manjšajo učinek cepiva.

Delta je bolj prodorna

Tako kot drugod po svetu je tudi v Izraelu različica delta (močno) prevladujoča. Razširila se je tako hitro, ker je bolj prenosljiva od svojih predhodnic.

Čeprav so sprva domnevali, da je tudi bolj smrtonosna, se je izkazalo, da ni tako – a se je žal pokazalo tudi to, da je delta sposobn(ejš)a zaobiti zaščito, ki jo ponuja cepivo.

V Izraelu, kjer svoje prebivalce cepijo skoraj izključno s cepivom Pfizer/BioNTech, so ob prvih različicah poročali, da to varuje pred obolevanjem v več kot 90 odstotkih primerov. Pri različici delta, ki je za nameček še veliko kužnejša, pa se ta učinkovitost, poroča izraelsko ministrstvo za zdravje, zmanjša približno za tretjino. Odstotek je še vedno visok in gotovo vreden upoštevanja, a še vedno ne potolaži tistih, ki kljub cepljenju vendarle zbolijo.

Dobra desetina prebivalstva zavrača cepljenje

Izrael velja za svetovni primer hitre in obsežne precepljenosti, a vendarle s tem ni zadovoljen. V državi, ki šteje malo več kot devet milijonov prebivalcev, je še vedno okrog enega milijona ljudi, ki cepljenje zavračajo.

Ne zmenijo se niti za uradne izraelske podatke, ki kažejo, da je kljub prevladi različice delta, proti kateri so obstoječa cepiva nekoliko manj učinkovita, verjetnost težjega poteka bolezni covid-19 pri necepljenih starejših šestkrat večja kot pri njihovih cepljenih vrstnikih.

Manjšinske skupnosti občutno manj precepljene

Celo v Izraelu, ki velja za primer uspešne države pri doseganju cepljenja, ne vedo, kako prepričati nasprotnike – ti so večinoma mlajši od 30 let, a jih je nekaj tudi v drugih starostnih skupinah. Občutno nižja je precepljenost tudi v manjšinskih skupnostih (arabske in ultraortodoksne), še razkrivajo podatki izraelskega ministrstva za zdravje. Še manjši delež je v sosednji Palestini, kjer je polno cepljenih samo osem odstotkov prebivalstva.

Zaradi hitro dosežene visoke precepljenosti že do konca marca je Izrael spomladi med prvimi začel odpravljati epidemiološke ukrepe in omejitve. Foto: Reuters

Izraelska država razmišlja tudi o nagradah ali loteriji za cepljenje, postavili pa so mejnik, ob katerem bodo vendarle razmišljali tudi o, zanje, nepriljubljenem zapiranju države: tisoč resno obolelih je po njihovih ocenah skrajno število, ki ga bo zdravstveni sistem lahko še obvladal.

Mlajši kot so Izraelci, nižji je odstotek precepljenosti

Med starejšimi od 70 let je polno cepljenih več kot 90 odstotkov Izraelcev. Ta delež se nato niža, a se še vedno giblje nad 80 odstotki pri starejših od 40 let. Pri mlajših je še nekoliko nižji, a še vedno nad 70 odstotki pri starejših od 20 let. Pri polnoletnih najstnikih je ta delež okrog 68 odstotkov, medtem ko je najmlajših najstnikov (cepivo je registrirano za starejše od 12 let) cepljenih le malo več kot četrtina.

"Velik delež našega prebivalstva plačuje ceno za majhen delež prebivalstva, ki ni sprejelo cepiva," je povzel svetovalec izraelske vlade za covid-19 Eran Segal z izraelskega Weizmannovega naravoslovnega inštituta.

Alternativa cepljenju je slabša

Cepljenje predvsem varuje pred težjim potekom bolezni. Spet – ne vseh in ne za vedno, kar ponovno dokazujejo uradne izraelske številke: med starejšimi od 60 let v Izraelu je pogostost težjega poteka bolezni 16,6 na sto tisoč prebivalcev med cepljenimi in 98,5 med necepljenimi.

Manj težjih potekov pomeni manj obremenitev zdravstvenega sistema in več zdravstvene oskrbe za preostale, ki jo potrebujejo, zato (tudi) v Izraelu ne dvomijo o smiselnosti in učinkovitosti cepljenja. Kot je dejal izraelski premier Naftali Bennett, je alternativa zapiranje države, kar bi prineslo nepopravljive gospodarske posledice in bi "uničilo prihodnost države".

Med dobro desetino izraelskega prebivalstva, ki je že prejela poživitveni odmerek cepiva proti bolezni covid-19, je tudi premier Naftalo Bennett. Tretji odmerek cepiva proizvajalcev Pfizer in BioNTech je prejel 20. avgusta. Foto: Reuters

Poživitveni odmerek

V Izraelu so najbolj ranljivim že ponudili tretji, poživitveni odmerek. Ta doseže svoj polni učinek po enem tednu. Izraelska študija zatrjuje, da je pri starejših od 60 let tretji odmerek zmanjšal verjetnost okužbe za 86 odstotkov, verjetnost težjega poteka pa za 92 odstotkov. Prejelo ga je že približno milijon Izraelcev, kar je dobra desetina prebivalcev. Sprva je bil na voljo le starejšim od 60 let, zdaj pa je že tudi starejšim od 40 let

Drugod so mnenja o tretjem odmerku še neusklajena. Za zajezitev epidemije je veliko pomembnejše, da čim več ljudi prejme prvi in drugi odmerek, kot pa da zgolj nekateri prejmejo še tretjega, poudarjajo tudi pri Svetovni zdravstveni organizaciji.

Virusne različice, ki se bodo razvijale v slabo precepljenih državah, bodo dolgoročno ogrozile tudi ljudi v dobro precepljenih državah, svarijo.