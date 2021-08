S poživitvenim odmerkom cepijo starejše od 40 let

V Izraelu zaradi širjenja novih okužb z novim koronavirusom od danes poživitveni odmerek cepiva proti covid-19 nudijo vsem prebivalcem, ki so starejši od 40 let. Izrael je odraslim z oslabljenim imunskim sistemom sicer že konec julija kot prva država na svetu omogočil cepljenje s poživitvenim odmerkom.

Več znanstvenih skupin je priporočilo razširitev kampanje cepljenja, je v četrtek sporočilo zdravstveno ministrstvo, ki bo poživitveni odmerek cepiva podjetja Pfizer omogočilo tudi nosečnicam, učiteljem, zdravstvenim delavcem, invalidom in negovalcem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izraelski premier Naftali Bennett je poživitveni odmerek danes že prejel in pozval državljane, naj storijo enako, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Če se boste cepili s tretjim odmerkom, se lahko izognemo četrtemu zapiranju," je pozval.

Poživitveni odmerki, kljub pozivom naj cepivo prepustijo revnim državam

Izrael je starost za prejem poživitvenega odmerka prvič znižal 13. avgusta, in sicer na 50 let, kljub pozivu Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) naj cepivo prepusti revnim državam. Izraelski premier je očitke zavrnil in dejal, da cepljenje v Izraelu ne bo vplivalo na svetovne zaloge in bo prav tako omogočilo preizkus učinkovitosti poživitvenega odmerka.

Tega lahko prebivalci Izraela prejmejo pet mesecev po tem, ko so bili v celoti cepljeni. V državi je poživitveni odmerek doslej prejelo skoraj 1,3 milijona ljudi, je sporočilo izraelsko ministrstvo za zdravje.

Zaradi hitrega širjenja bolj nalezljive delta različice novega koronavirusa se je v Izraelu, ki ima eno najvišjih stopenj precepljenosti na svetu, število okuženih z virusom močno povečalo. V četrtek je ministrstvo poročalo o 7.922 novih okužbah v preteklih 24 urah, medtem ko je bilo 599 ljudi resno bolnih.