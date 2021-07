Izraelcem znova raste število primerov, vendar je slika epidemije drugačna

V Izraelu se je število dnevno potrjenih okužb z nekaj deset v drugi polovici junija začelo dvigovati. V zadnjih dneh so potrdili več kot 300 okužb dnevno, kar je največ po začetku aprila.

Čeprav številke okuženih rastejo, je na drugi strani še vedno zelo nizko število umrlih in tistih, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, kar je zasluga visoke precepljenosti Izraelcev. V juniju je s covid-19 umrlo šest oseb.

Drugačna slika kot v prejšnjih fazah epidemije

Foto: Reuters Po zadnjih podatkih je v celoti cepljenih okrog 56 odstotkov prebivalcev te 9,3 milijonske države, večina s cepivom proizvajalca Pfizer. Več okužb je posledica vse večje prisotnosti različice delta (ta je postala prevladujoča različica v državi), ki je bolj nalezljiva, med okuženimi pa je največ mladih oziroma otrok in pa nedavno cepljenih odraslih. Kritičnih primerov je 33.

Trenutno stanje po besedah izraelskega epidemiologa in člana izraelske svetovalne skupine za covid-19 Nadava Davidovitcha kaže drugačno sliko kot v preteklih fazah epidemije. Vseeno ostaja previden pri napovedih.

Po Davidovitchevem mnenju bo v naslednjih dveh do treh tednih mogoče že z gotovostjo oceniti, kaj se bo ob rasti števila okuženih dogajalo z umrljivostjo.

Manjša učinkovitost proti delti?

Včeraj so sicer izraelski strokovnjaki predstavili mnenje, da je cepivo Pfizer manj učinkovito proti delta različici novega koronavirusa. Kot ugotavljajo, naj cepivo ne bi nudilo zaščite pred blagim potekom bolezni po okužbi z delta različico.

Ob tem dodajajo, da bi bilo lahko cepivo sicer manj učinkovito pri preprečevanju blagih oblik covid-19, še vedno pa naj bi bilo učinkovito pri preprečevanju hujšega poteka bolezni.

Vodja izraelskega strokovnega odbora za covid-19 Ran Balicer je poudaril, da je še prezgodaj za točno oceno učinkovitosti cepiva proti različici delta, ki se je prvič pojavila v Indiji.

Zaradi novih primerov v Izraelu znova razmišljajo o nekaterih ukrepih za omejitev širjenja novega koronavirusa.