Zgodnji signali manjše učinkovitosti cepiva proti različici delta

Norveška je danes napovedala sprostitev nekaterih omejitvenih ukrepov za zajezitev covida-19, vendar so zamaknili zadnjo fazo odpiranja gospodarstva do konca tega meseca, saj jih skrbi različica novega koronavirusa delta. Še naprej bo zasebno druženje omejeno na 20 ljudi, v barih in restavracijah pa lahko strežejo le za mizami.

Do najmanj konca meseca bo omejen tudi rekreativni šport za odrasle. Ukrepe bi danes lahko sicer sprostili, če bi vlada to odobrila. "Obstaja grožnja, da bo različica delta sprožila četrti val okužb med necepljenim prebivalstvom, med tistimi, ki so prejeli samo odmerek in ki so v ranljivih skupinah," je povedala premierka Erna Solberg.

Je pa vlada vseeno odobrila nekaj sprostitev. Prebivalci se bodo lahko od četrtka dalje udeleževali javnih dogodkov v notranjih in zunanjih prostorih, če bodo predložili dokazilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju. Omogočili so tudi potovanja brez obvezne karantene za več evropskih držav.

Svetovna zdravstvena organizacija svari, da delta postaja dominantna različica novega koronavirusa. Norveški minister za zdravje pa pričakuje, da bo to postala dominantna različica v državi do konca meseca.

Skoraj dve tretjini odraslih na Norveškem sta prejeli prvi odmerek cepiva proti covidu-19, 37 odstotkov odraslih pa je v celoti cepljenih. V državi trenutno preučujejo možnost cepljenja 16- in 17-letnikov, končno odločitev pa bodo sprejeli septembra.