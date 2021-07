Med najbolj številnimi gosti iz tujine so v prvih šestih mesecih pri naših južnih sosedih bili Slovenci, ki so ustvarili tudi 1,5 milijona nočitev.

Turistična sezona je zdaj v polnem razmahu, na Hrvaškem je bilo včeraj 425 tisoč turistov, kar je za 100 tisoč več kot ob enakem času lani. Ministrica za turizem in šport Nikolina Brnjac ob tem opozarja, da je za uspešno nadaljevanje pomembna dobra epidemiološka slika.

"V naslednjih dneh pričakujemo vrh sezone, vsi pa se moramo zavedati, da je predpogoj za nadaljevanje takšnih rezultatov ugodna epidemiološka situacija na Hrvaškem," je dejala za hrvaške medije.

V zadnjem dnevu so na Hrvaškem potrdili 103 primere novega koronavirusa, aktivnih primerov je 525. Največ jih je v Zadrski županiji. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 82.

Vodjo hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (Hzjz) Krunoslava Capaka skrbi nova različica koronavirusa. Foto: STA Hrvate, podobno kot preostali svet, skrbi vse bolj razširjena nova različica koronavirusa delta, ki bi jim lahko pokvarila turistično sezono. Kot je povedal vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (Hzjz) Krunoslav Capak, nova različica virusa predstavlja 43 odstotkov trenutno okuženih, ob tem pa dodatne skrbi povzroča še nizka precepljenost prebivalstva. Do zdaj so z enim odmerkom cepili 44 odstotkov prebivalcev, medtem ko so bili načrti do konca junija postavljeni pri 50 oziroma 55 odstotkih.

Capak je napovedal, da bodo morali v primeru, če se bo epidemiološka slika začela poslabševati in bo četrti val epidemije močan, zaostrovati ukrepe, vendar za zdaj ni omenil nobenega časovnega okvirja.

Zaskrbljena je tudi Alemka Markotić, ravnateljica zagrebške Klinike za infekcijske bolezni Dr. Fran Mihaljević, ki je za Hrvaške medije dejala, da bi lahko bolj kužna delta različica virusa skrajšala poletno sezono in jo "končala" okrog 15. avgusta.

Bernard Kaić, vodja epidemiološke službe pri HZJZ pa je napovedal, da bo delta prevladujoča različica v Evropi v roku dveh mesecev, četrti val pri Hrvatih pa je napovedal v jeseni oziroma v začetku zime.

Na Hrvaškem podobno kot v Sloveniji niso dosegli zastavljenga cilja glede precepljenosti. Foto: STA

Hrvaška bo od sobote na zelenem slovenskem seznamu, kar pomeni, da za povratek ne bodo več potrebni PCR oziroma hitri testi. Vseeno bo veljalo še nekaj pogojev in sicer morajo oseba predložiti dokazilo, da je pred povratkom bivala pet dni neprekinjeno na zelenem območju (račun, prijava bivanja …), za krajše obdobje pa je pogoje, da je oseba prišla na zeleno območje direktno iz Slovenije.

V primeru, če oseba ne predloži ustrezni dokazil, se šteje, kot da se vrača iz rdečih območjih.

Do sobote pa je hrvaška obala za Slovenijo še vedno na oranžnem območju, kar pomeni, da je ob povratku potrebno predložiti negativni PCR ali hitri test ali potrdilo o cepljenju ali prebolelosti.

, pri čemer mora biti test HAG s Skupnega seznama hitrih antigenskih testov, ki so ga države članice Evropske unije vzajemno priznale in ga objavila Evropska komisija (seznam na https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf ),Rezultatirezultat(šteto od časa odvzema brisa do prihoda na mejni prehod)ALI(ne starejše od 210 dni) o prejemuodmerka cepiva proti covid-19, ki se uporablja v državah članicah EU (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm) oz. potrdilo o preteku 14 dni od cepljenja s cepivom prejetega v enkratnem odmerku (Janssen/Johnson&Johnson)ALIPfizer, Moderna, Gamaleya (velja za vstop v obdobju od 22. do 42. dneva prejema cepiva) ali AstraZeneca (velja za vstop v obdobju od 22. do 84. dne prejema cepiva)ALI, ki potrjuje, da je oseba prebolela okužbo z virusom SARS-CoV-2 (test je bil opravljen pred največ 180 dnevi, a je starejši od 11 dni od datuma prihoda na mejni prehod) aliALIv obdobju največ šest mesecev od pričetka bolezni, in je od cepljenja minilo največ 210 dniALIz možnostjo PCR- ali HAG-testiranja na SARS-CoV-2 (na lastne stroške) ob obveznosti samoizolacije do prejema izvida testa. V primeru nezmožnosti testiranja se določi ukrep samoizolacije za obdobje desetih dni.- delavci ali samozaposlene osebe, ki opravljajo ključne naloge, vključno z zdravstvenimi delavci, obmejnimi in napotenimi delavci ter sezonskimi delavci, kot je določeno v Smernicah o prostem gibanju delavcev med pandemijo covid-19;- učenci, študenti in pripravniki;- pomorščaki in delavci v transportnem sektorju ali ponudniki prevoznih storitev, vključno z vozniki tovornjakov, ki prevažajo blago za uporabo na ozemlju države in tisti, ki so samo v tranzitu;- diplomati, osebje mednarodnih organizacij in osebe, ki prihajajo na vabilo mednarodnih organizacij in katerih fizična prisotnost je potrebna za delovanje teh organizacij, vojaško osebje in policisti ter osebje humanitarne in civilne zaščite pri opravljanju njihovih nalog;- osebe, ki potujejo zaradi družinskih ali poslovnih razlogov, vključno z novinarji pri opravljanju svojih nalog;- potniki v tranzitu z obvezo, da zapustijo Republiko Hrvaško v 12 urah po vstopu;- bolniki, ki potujejo zaradi zdravstvenih razlogov.Prav tako veljajo kot izjema (brez testa in samoizolacije)ki potujejo s staršem/skrbnikom, če ti izpolnjujejo pogoje za vstop.