Novo: Hrvaška v celoti na slovenskem zelenem seznamu

Odlok začne veljati v soboto in velja do vključno 11. julija

Glede na spremembe so po novem na zelenem seznamu tudi Estonija, Litva in Luksemburg, so sporočili po seji vlade.

Na zeleni seznam so dodali tudi številne administrativne enote v več državah, tako je na zelenem seznamu večji del Francije, na oranžnem med drugim ostajata celinski Ile-de-France in Auvergne-Rhone-Alpes. Na zelenem seznamu je po novem med drugim tudi več grških regij, med njimi Jonski otoki in Zahodna Grčija. Belgija medtem večinsko ostaja na oranžnem seznamu, na zelenega pa so uvrstili administrativno območje Flandrijo.

Odlok začne veljati v soboto in velja do vključno 11. julija. Vstopni pogoji in izjeme ostajajo nespremenjeni. Osebi, ki prihaja z območja na zelenem seznamu, tako ni treba v karanteno ali predložiti potrdila PCT, mora pa predložiti dokazilo, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki je na zelenem seznamu.

Oseba, ki prihaja z območja na oranžnem seznamu, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če predloži negativni hitri ali PCR test, potrdilo o prebolelosti, potrdilo o cepljenju ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.