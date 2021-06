Dubrovnik prazen kot ni bil že dolgo: potreboval bo vsaj še tri leta #video

V Dubrovniku bi se ob takem času že trlo turistov, letos pa z lahkoto dobite prazno mizo v lokalu v starem mestnem jedru. "Trajalo bo zagotovo še vsaj 3 do 5 let, da se bo naš turizem vrnil oziroma se vsaj približal stanju iz rekordnega leta 2019", pripoveduje eden od hotelirjev iz okolice Dubrovnika, kjer imajo zapolnjenih zgolj tretjino kapacitet enega od dveh hotelov, drugega hotela pa letos sploh ne bodo odpirali.

Na eno od glavnih dubrovniških promenad se je vsako leto na začetku turistične sezone že trlo obiskovalcev, praktično nemogoče je bilo dobiti mizo v lokalu, nizke cene in padec obiska sta med drugim privabila tudi domače goste, ki jih je lansko leto bilo največ in tudi letos v Dubrovniku ponovno računajo nanje.

Foto: Reuters

Trenutno na Hrvaškem dopustuje 47 tisoč Slovencev

Smo pa Slovenci tisti, ki se v Dubrovnik ponovno vračamo med prvimi in smo tisti, ki pomagamo pri reševanju hrvaškega turizma. Trenutno na Hrvaškem dopustuje 47 tisoč Slovencev, letos pa so Slovenci zabeležili že več kot pol milijona nočitev.



To so številke, ki so zelo daleč od rekordnih. Leto 2019 se je vpisalo v dubrovniško turistično zgodovino, do konca avgusta tega leta ga je z letalom obiskalo 2 milijona obiskovalcev, še dodatnih 800 tisoč s potniškimi ladjami. Mesto je zaradi nepregledne množice izgubilo utrip, ulice so pokale po šivih.

Trenutno pa je prazno in mirno, kot ni bilo že leta, pripovedujejo domačini.