Še lani so se jih otepali, zdaj si v Dubrovniku želijo vrnitve potniških ladij #video

Župan Dubrovnika Mato Franković je nacionalni štab civilne zaščite na Hrvaškem zaprosil za spremembo uredbe, ki ladjam z več kot 200 potniki prepoveduje sidranje v hrvaških pristaniščih, poroča časopis Slobodna Dalmacija.

Za umik prepovedi je dubrovniški župan zaprosil, potem ko družba MSC – znani ponudnik ladijskih križarjenj – v svojo letošnjo ponudbo destinacij ni uvrstila Dubrovnika.

Na križarjenjih po Sredozemlju v družbi MSC letos ne načrtujejo pristankov v Dubrovniku. Foto: Reuters

V Dubrovniku so se sicer do letošnjega izbruha koronavirusa soočali s prekomernim turizmom in med drugim že omejili prihode turistov z ladij za križarjenja, češ da so slabi potrošniki in da v mestu le povzročajo gnečo.

Turisti se vračajo na Hrvaško, a ne v Dubrovnik

Letos pa v Dubrovniku beležijo najslabšo turistično sezono vse od hrvaške osamosvojitvene vojne v 90. letih. Medtem ko se na preostanek hrvaške obale turisti vendarle vračajo, je v Dubrovniku stanje porazno – predvsem zato, ker so obiskovalce v zadnjih letih tja dovažala predvsem letala in potniške ladje, medtem ko je bilo avtomobilskega turizma občutno manj kot drugod po Jadranu.

Tako so na vrhuncu poletne sezone videti dubrovniške plaže. Foto: Reuters

