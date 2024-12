Skupina Parni Valjak je morala zaradi padca pevca Igorja Drvenkarja z odra prekiniti koncert v Dubrovniku. Po nesreči so ga odpeljali v bolnišnico in sporočili, da si je izpahnil ramo. Posnetek padca si oglejte zgoraj.

Hrvaška skupina Parni Valjak je v nedeljo nastopila v Dubrovniku. Dobro vzdušje med obiskovalci je prekrižala poškodba pevca skupine Igorja Drvenkarja, ki je med izvedbo pesmi Jesen u meni padel z odra.

Potreboval zdravniško pomoč

Koncert so prekinili, iz skupine pa kasneje sporočili, da si je Drvenkar izpahnil ramo. "K sreči ni bilo nič zlomljeno, takoj so mu zagotovili zdravniško pomoč. Hvala za vso podporo in razumevanje – Igor se počuti bolje in je na dobri poti k hitremu okrevanju. Se vidimo kmalu, 26. decembra, na koncertu v Areni Varaždin," so zapisali v objavi na družbenem omrežju Facebook.

Oglasili so se tudi organizatorji, ki so nesrečni dogodek potrdili in dodali, da se pevec kljub poškodbi počuti dobro.

33-letni Drvenkar se je skupini pridružil marca lani in nasledil pokojnega Akija Rahimovskega. Njegov prihod so obeležili z izdajo pesmi Moja glava, moja pravila. Foto: Pixsell

Preberite tudi: