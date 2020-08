V Dubrovniku je trenutno 30 odstotkov manj gostov kot lani #video

Ulice Dubrovnika so letošnje poletje bistveno bolj prehodne, turistov je malo, na plažah ni gneče, v restavracijah pa se mizo dobi brez težav. Videti je, da je šla sezona po gobe, a tisti, ki živijo od turizma, še vedno upajo, da se bo dobro iztekla.

V družinski restavraciji, sicer priljubljenem postanku številnih turistov, občutijo ogromen padec obiska, čeprav so bistveno znižali cene. "Letošnjo sezono imamo zgolj deset odstotkov lanskega prometa. Upali smo na od 20 do 25 odstotkov, a se to ni zgodilo, čeprav smo že na vrhuncu sezone, julij pa je po navadi naš najboljši mesec. Zato upamo, da bomo avgusta pritegnili več gostov, še posebej, ker smo cene znižali za več kot 50 odstotkov," pojasnjuje lastnica Tiffany Cvjetković Rudenjak.

Velik padec zaznavajo tudi v hotelih, vendar tudi tam ostajajo optimistični, saj je rezervacij vedno več, pojasnjuje Zrinka Marinović, tiskovna predstavnica Adriatic Luxury Hotels. "Ta sezona je zelo specifična in je težko govoriti o številkah. Seveda ni primerljivo z lanskim rekordnim letom," vendar "rezervacije prihajajo redno, številke pa se povečujejo iz dneva v dan", je še dodala Marinovićeva. Sicer še vedno niso odprli vseh svojih hotelov, a jih bodo glede na vse boljše stanje verjetno še to sezono.

Na ulicah se nabira vedno več turistov, a jih je bistveno manj kot lani. Foto: Reuters

Trenutno je v Dubrovniku 8200 gostov

"Glede na zadnje podatke je v Dubrovniku trenutno 8200 gostov, kar je približno 30 odstotkov manj kot lani na isti dan," pa je konkretno o številkah spregovorila Ana Hrnić iz Turističnega društva Dubrovnik.

Številka za prvih sedem mesecev je še nižja, zgolj 13 odstotkov v primerjavi s prvimi sedmimi meseci 2019.

Tudi ona tako kot Marinovićeva pričakuje, da bodo v prihodnjih dneh in tednih odprli več hotelov, saj jih trenutno obratuje le približno polovica.

Tako so letos videti plaže na vrhuncu sezone. Foto: Reuters

Foto: Reuters

Če se lani ni našel prost ležalnik, je teh letos kar precej. Foto: Reuters

Letalski promet upadel za več kot 80 odstotkov

Pandemija novega koronavirusa se najbolj pozna na dubrovniškem letališču, kjer je promet upadel za več kot 80 odstotkov, ampak se odstotek zmanjšuje iz dneva v dan, pojasnjuje Ivan Maslac, vodja prodaje na dubrovniškem letališču.

Za to se lahko zahvalijo predvsem britanskim gostom, ki so končno dobili zeleno luč za polete na Hrvaško, saj so imeli do zdaj zgolj tri linije – z Budimpešto, Rigo in Vilno. "Zelo smo zadovoljni, tudi z majhnimi številkami, da se je sredi julija spet vzpostavila povezava z Veliko Britanijo, ki je glavni trg za dubrovniško letališče."

Letališče ima prek 80 odstotkov manj prometa. Foto: Reuters

Hrvaška je zelo odvisna od turizma in si bo zdaj morda le malo opomogla, saj je začelo prihajati vse več turistov, in to kljub temu, da je številka na novo okuženih vsak dan precej visoka. Vendar turistov (kot kaže) to ne skrbi preveč.

