Biser Sredozemlja, ki ima vse za popoln dopust

Odpravili smo se poiskat destinacijo, ki ne bo le izpolnila, ampak tudi presegla vaša visoka pričakovanja, in jo našli − Hrvaško! Ta biser Sredozemlja ima vse, kar potrebujete, da se boste po dopustu počutili resnično prerojeni − od sprostitve v skritih zalivih, ki sprožajo naval serotonina, do bogate in trendovske ponudbe vsebin za vse, ki si želijo novih doživetij in dražljajev.

V nadaljevanju navajamo pet razlogov, zakaj mislimo, da so počitnice na Hrvaškem zares dobra zamisel.

1. Jutranji sprehodi po ulicah Rovinja

Če spite v enem od luksuznih rovinjskih hotelov, kot sta na primer Grand Park Hotel Rovinj in Monte Mullini, ali v dizajnerskem Loneju, družinskem hotelu Amarin oziroma ste gosti čudovitih kampov, je jutranji sprehod po Rovinju neizogibna atrakcija, ki vam jo res priporočamo. Staro mestno jedro Rovinja je živahen kraj, kjer lahko najbolje spoznate bogato preteklost tega srednjeveškega mesta in tudi značaj gostiteljev. Sprehodite se skozi Balbijeva vrata, povzpnite se do cerkve svete Evfemije in se na poti nazaj v iskanju pristnega spominka ustavite na tržnici ali pri številnih lokalnih obrtnikih. Ogled zaključite na terasi hotela Adriatic, kjer lahko ob pijači uživate v veselem vzdušju mesta.

Od skritih plaž otoka Sv. Andrija do živih teras in barov s pogledom na stari mestni jedri Rovinja in Vrsarja. Hoteli za vsak tip namestitev, turistična naselja na najlepših lokacijah Jadrana, bungalovi na plaži in apartmaji, skriti v borovih sencah, vas vabijo na obalo kamnite Istre, kjer boste doživeli prvovrstne počitnice.

2. Sprostitev na čudovitih plažah v okolici Vrsarja

Vrsar je čudovito istrsko mestece, znano po bistrem modrem morju in pomirjujočih gozdovih vzdolž cele obale. Če se želite na dopustu res spočiti, poiščite svojo plažo, kjer boste našli tudi najboljši občutek miru in svobode. V Vrsarju pa lahko najdete tudi veliko načinov, kako se utruditi, od urejenih kolesarskih stez (če prihajate na dopust s kolesom, priporočamo Hotel Pineta, prilagojen kolesarskemu turizmu), zunanjih bazenov (še posebej zanimiv je tisti, v sklopu Resorta Belvedere), šole plavanja in potapljanja do teniških in drugih igrišč v čudovitih kampih ...

Vrsar, živopisno ribiško mestece z več kot 200 let staro zgodovino, kraj edinstvene, mirne lepote, ki jo bodo prepoznali tisti, ki iščejo sprostitev na čistih obalah, kot tudi tisti drugi, ki si želijo vznemirljivih doživetij na njegovih številnih kolesarskih in peš poteh.

3. Vožnja po vinskih in oljčnih cestah v notranjosti polotoka

Oljčno olje je pomemben del vsakdanjega življenja številnih generacij Istranov in je kot tako sestavni del identitete tega polotoka. Dejstvo, da je bila Istra kar šestkrat razglašena za najboljšo oljčno regijo na svetu, pa priča o tem, koliko pozornosti in spoštovanja je namenjeno temu dragocenemu živilu. Če pokukate v notranjost Istre, ne boste našli le vrhunskih oljarn, temveč tudi številne majhne in odlikovane vinske kleti, ki v vinih odsevajo ta neverjetni "terroir". Izlet v središče polotoka bi lahko bil bolj zanimiv, kot ste pričakovali.

Najbolj prostorna zelena oaza severnega Jadrana vas bo očarala z blago mediteransko klimo, njenimi tradicionalnimi okusi, predvsem pa s kristalno čistim modrozelenim morjem in raznolikimi plažami, med katerimi boste našli takšno po vašem okusu.

4. Vožnja s kajakom po Limskem kanalu in pohod po gozdu Kontija

Limski kanal je naravna znamenitost, dolga kar 11 kilometrov, do njega pa lahko pridete z avtom ali organiziranim izletom z ladjo. Mislimo, da ga boste najbolje doživeli, če boste sedli v kajak in zaveslali v pustolovščino. Če pa se vseeno raje sprehajate, si na rame oprtajte nahrbtnik in raziščite okoliški gozd Kontija, v katerem je veliko zgodovinskih spomenikov.

5. Odkrijte dubrovniško obzidje

Dubrovniško obzidje je kot eno najbolje ohranjenih utrdbenih spomenikov na svetu edinstvena znamenitost. Sprehod po obzidju vas bo popeljal v zlato dobo mesta, ki je bilo nekoč pomembna in bogata republika. A Dubrovnik je veliko več kot le obzidje. Nastanitev v hotelih ali luksuznih apartmajih v bližini mesta, ki prinašajo potreben mir, naravne plaže, lokalna gastronomija in Stradun, ena najslavnejših glavnih ulic na svetu, so dodatni razlogi za obisk tega prečudovitega mesta.

Dragulj Jadran, z bogato zgodovino in obdan z mestnim obzidjem, vas bo očaral z neokrnjeno naravo, s srednjeveškimi zakladi, bogato vinsko tradicijo, restavracijami s panoramskimi razgledi in seveda z bisernim morjem, ki vas bo v poletni vročini prijetno osvežil.

Rezervirajte svojo nastanitev že danes in se sami prepričajte o vseh lepotah, ki jih ponuja Dubrovnik.

In ne glede na to, kakšen dopust imate najraje, boste na Hrvaškem zagotovo našli popolno ravnovesje med aktivnostjo in sprostitvijo, tako da boste po poletnem dopustu resnično prerojeni.