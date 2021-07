Kaj potrebujete za vstop v Hrvaško in kje lahko dobite evropsko potrdilo? #video

Evropska covidna potrdila so tu. Od danes delujejo na območju celotne Evropske unije. Tudi v Sloveniji, kjer so sicer nastale zamude in potrdila po pošti še niso bila dostavljena. Manj zapletov je na mejnih prehodih, kjer so policisti že preverjali QR-kode, kakršnihkoli tehničnih težav pa ob obisku ekipe Planet TV na Obrežju ni bilo. Ker je Hrvaška na našem zelenem seznamu, potniki za vstop potrdila niti niso potrebovali. Povsem drugačna pravila je dobesedno čez noč sprejela Hrvaška. Kaj torej potrebujete za dopust pri naših južnih sosedih in kje vse lahko dobite covidno potrdilo?

Gneče na mejnem prehodu Obrežje malce po deseti uri ni bilo, ne za vstop ne za izstop iz države. Policisti so preverjali dokumente in potrdila. Čeprav jih policisti na naši južni meji danes še niso uporabljali, so že bili polno opremljeni in usposobljeni s čitalniki za odčitavanje QR-kod. Čitalnike so prejeli že pred prazniki, zato je danes vse potekalo brez težav.

Foto: Guliverimage "Postopek mejne kontrole je s tem pohitren, odčitavanje namreč vzame sekundo ali dve, da sistem prebere informacijo iz dokumenta,'' je povedal vodja Operacijsko-komunikacijskega centra, PU Novo mesto Robert Perc.

"Postopek mejne kontrole je s tem pohitren, odčitavanje namreč vzame sekundo ali dve, da sistem prebere informacijo iz dokumenta,'' pravi Robert Perc. Foto: Printscreen PlanetTV Za vstop v Slovenijo iz sosednje Hrvaške policisti danes evropskih covidnih potrdil še niso zahtevali. Nekateri so vseeno bili previdni. ''Ob vstopu v državo državljani Republike Hrvaške tu in tam kdo predoči tudi potrdilo s QR-kodo, kljub temu da je Hrvaška na zelenem območju in lahko vstopajo brez tega dokumenta," še pravi Perc.

Nekoliko večja gneča je bila pred vstopom v Hrvaško, ki od danes zahteva evropsko covidno potrdilo ali pa drugo dokazilo o cepljenju, prebolevnosti ali negativnem testu. Slovenci še vedno lahko pokažemo tudi cepilni kartonček.

Po potrdila tudi v lekarno

Zaman so Slovenke in Slovenci tudi danes v nabiralnikih iskali covidna potrdila. Tisti, ki ga želite imeti takoj ali pa si ga sami ne morete natisniti, si ga lahko kupite v lekarni.

"Storitev je v lekarni samoplačniška, in sicer znaša 1,19 evra. Potrebujemo pa bodisi EMŠO, bodisi številko kartice zdravstvenega zavarovanja bodisi davčno številko," je o pridobitvi covidnega potrdila v lekarni dejala maša Koritnik Zadravec iz Lekarne na Vidmu, v kateri so dopoldan že prodali prva evropska covidna potrdila.

