V EU v veljavo stopa digitalno covidno potrdilo

V Evropski uniji danes v veljavo stopa digitalno covidno potrdilo (DCP), ki so ga v Sloveniji začeli testirati prejšnji teden, zdaj pa bo zaživelo v polni obliki. Dolgo pričakovana rešitev ponuja odgovor na številne zagate, ki so jim bili priča potniki na mejah znotraj EU, saj bo potrdilo olajšalo prost pretok ljudi.

Pred približno pol leta je dal grški premier Kiriakos Micotakis pobudo, da se na ravni celotne povezave uvede enotno potrdilo, ki bo potnikom omogočalo lažje prehajanje meja med pandemijo in posledično kanček bolj brezskrbne počitnice v soseščini. Pobuda se je z današnjim dnem uresničila.

Potrdilo v digitalni in papirnati obliki

Potrdilo ni potovalni dokument, bo pa od danes olajšalo prečkanje mej, saj bodo lahko s pomočjo kode QR pristojni hitro ugotovili, ali posameznik izpolnjuje pogoje za vstop v državo. Veljalo bo leto dni, in sicer v vseh državah članicah EU ter Liechtensteinu, Švici, Islandiji in na Norveškem.

Digitalno covidno potrdilo je na voljo v digitalni obliki na telefonu in papirnati obliki. Na potrdilu je poleg imena in priimka, datuma rojstva, datuma izdaje in unikatnega identifikatorja še informacija o tem, ali je oseba covid-19 prebolela, je cepljena proti bolezni ali ima negativen izvid na novi koronavirus. Pristojni ob skeniranju kode preverijo veljavnost in pristnost potrdila.

Potrdilo bodo tako v nekaterih državah članicah uporabili tudi kot dokazilo PCT za prenočitve v hotelih, večerje v restavracijah in obiske dogodkov. Med drugim so se za to možnost odločili v Avstriji in pri nas.

V Sloveniji je DCP na voljo tako v papirni različici kot tudi v digitalni obliki na portalu zVem, kmalu pa bo na voljo tudi posebna aplikacija. DCP izdaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Koliko časa velja covidno potrdilo?

Potrdilo velja le toliko časa, kolikor je veljaven epidemiološki status osebe. To pomeni, da v primeru prebolevnika velja pol leta po prebolelem covid-19, v primeru testiranih pa toliko časa, kolikor je veljaven test. Če bodo morali potniki pred vrnitvijo v domovino opraviti testiranje, bo DCP izdala država članica, kjer je bilo testiranje opravljeno.

Potrdilo bo vezano na enega državljana, tako da bodo v primeru potovanja družine otroci potrebovali svoje.

Za imetnike potrdil neomejen vstop na Hrvaško

Na Hrvaškem je od polnoči omogočen vstop v državo brez dodatnih epidemioloških pogojev vsem imetnikom evropskih digitalnih covidnih potrdil, kar je v skladu z odločitvami Bruslja o uveljavitvi covidnih potrdil na ravni Evropske unije. Imetniki potrdil se bodo na Hrvaškem lahko udeležili tudi prireditev z neomejenim številom udeležencev.

Potniki, ki nimajo digitalnega covidnega potrdila, bodo lahko še naprej vstopili na Hrvaško tako s potrdili o preboleli bolezni covid-19 in končanem cepljenju proti covid-19 kot tudi z negativnim testom na novi koronavirus, je pojasnil hrvaški notranji minister Davor Božinović, ki je tudi prvi mož nacionalnega štaba civilne zaščite. Hitri test ne sme biti starejši kot 48 ur, test PCR pa 72 ur.

Dodal je, da bodo enega izmed treh dokazov, cepljenje, prebolevnost ali testiranje, morali pokazati tudi državljani tretjih držav, ki si želijo vstopiti na Hrvaško. Za vstop pa več ne potrebujejo kakšnega izmed do zdaj veljavnih posebnih razlogov.

Božinović je tudi dejal, da bodo digitalna covidna potrdila veljala tudi na nacionalni ravni, ko gre za vstop na različne kulturne, zabavne in športne dogodke, na katerih se lahko zbere več kot sto ljudi. Na dogodkih, na katerih za vstop zahtevajo digitalno covidno potrdilo, ni omejitve števila ljudi niti trajanja dogodka.

Mobilna aplikacija za preprosto preverjanje covidnih potrdil

Medtem so na Hrvaškem obdržali omejitev do sto ljudi na prireditvah, na katerih ne bodo nadzorovali covidnega statusa udeležencev. Takšne prireditve lahko potekajo najdlje do 24. ure. Na zasebnih dogodkih velja omejitev do 30 udeležencev, razen za poroke, na katerih je tudi lahko neomejeno število udeležencev, če imajo vsi digitalno covidno potrdilo.

Gostinski lokali na Hrvaškem so lahko še naprej odprti do polnoči, z izjemo nočnih barov in klubov, ki jim delovnega časa niso omejili, če dejavnosti izvajajo na prostem, vsi gostje pa imajo digitalna covidna potrdila, je med drugim objavil hrvaški štab civilne zaščite. Hrvaška je prejšnji teden uveljavila tudi brezplačno aplikacijo za mobilne telefone CovidGO, ki omogoča preprosto preverjanje evropskih covidnih potrdil.