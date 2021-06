NIJZ začel pošiljanje tiskanih digitalnih covidnih potrdil

Do konca tedna in v začetku naslednjega jih bo prejelo okoli milijon državljanov

NIJZ bo do konca tedna in v začetku naslednjega poslalo okoli milijon digitalnih covidnih potrdil. Foto: STA

Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so sporočili, da so po zaključku testnega obdobja in obdelavi še zadnjih tehničnih podrobnosti začeli s postopkom pošiljanja tiskanih digitalnih covidnih potrdil. Do konca tedna in v začetku naslednjega jih bo prejelo okoli milijon državljanov.

Kot so zapisali na NIJZ, bodo po pošti digitalna covidna potrdila poslali vsem, ki "do tega trenutka izpolnjujejo pogoje" za prejem potrdila.

Poleg državljank in državljanov, ki so bili cepljeni z enim ali dvema odmerkoma cepiva proti covidu-19, so med njimi navedli državljane, ki so preboleli covid-19 in njihov pozitivni PCR test ni starejši od 180 dni, ter tiste, ki so na testiranju za novi koronavirus prejeli negativni rezultat, ki v primeru hitrega antigenskega testa ni starejši od 48 ur, v primeru PCR testa pa ne od 72 ur.

Na NIJZ vse prejemnike prosijo za potrpežljivost, saj gre za veliko količino poslanih potrdil.

Vsebuje QR-kodo

Potrdilo je identično tistemu, ki ga uporabniki z digitalno identiteto lahko prenesejo s portala zVem in natisnejo. Med drugim vsebuje QR-kodo, ki omogoča enostavno preverjanje podatkov o cepljenju, testiranju oz. prebolevnosti.

"QR-koda zagotavlja, da potrdilo ni ponarejeno in je popolno. Ko boste potovali, tako ne boste v skrbeh, ali je z dokumentom kaj narobe, ali bo kdo vanj podvomil," je prejšnji teden pojasnil minister za zdravje Janez Poklukar.

Julija prihaja mobilna aplikacija

Napovedal je, da bodo julija objavili tudi mobilno aplikacijo, s katero bodo uporabniki lahko dostopali v sistem zVem in "digitalno potrdilo nosili s seboj v telefonu".

Prav tako so se na ministrstvu z vsemi izvajalci cepljenja in testiranja dogovorili, da bodo na lokacijah cepljenja oz. testiranja najkasneje od 1. julija omogočili pridobitev digitalnega covidnega potrdila. Potrdilo o prebolelosti oz. cepljenju bo mogoče natisniti tudi v večini lekarn, in sicer za največ dva evra.

S 1. julijem morajo države EU zagotavljati brezplačno evropsko digitalno covidno potrdilo za izvedena testiranja na svojem ozemlju. Vlada je na današnji seji dopolnila uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z novim koronavirusom. Uvaja se obveza izvajalcev presejalnega testiranja, da testiranja oziroma mikrobiološke preiskave izvajajo s testi HAG, ki omogočajo izdajo evropskega digitalnega covidnega potrdila oziroma izpis tega potrdila osebi takoj po opravljeni mikrobiološki preiskavi.