Najbolj nas lahko skrbi delta različica, v jesen in zimo z veliko negotovostjo #video

V ponedeljek smo ob 2.177 PCR-testih v Sloveniji potrdili 65 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov znaša tri odstotke in je nekoliko višji kot dan pred tem, ko je znašal 2,4 odstotka. Umrla je ena oseba. V bolnišnicah se zdravi 92 bolnikov, od tega 33 na intenzivni terapiji.

Maja Bratuša: Epidemiološke razmere v državi se še naprej izboljšujejo. Včeraj je bilo tako ob 2.177 PCR testih potrjenih le 65 primerov. Število aktivnih primerov v državi pa se je približalo 1.403. pic.twitter.com/2tER9406wm — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 22, 2021

Vladna govorka Maja Bratuša je danes izpostavila tudi trenutno veljavne ukrepe za obvladovanje epidemije covid-19, čeprav se je ta uradno iztekla prejšnji teden. Ponekod je še vedno obvezna maska, za mnoge storitve je nujen pogoj PCT.

"V Sloveniji smo v zeleni fazi, tako glede na naš kot tudi evropski semafor," pa je poudarila Irena Grmek Košnik z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Najverjetnejši vir okužbe ostaja lokalni vir, je še izpostavila, večjo grožnjo pa predstavljajo različice virusa.

Najbolj skrbi delta različica

V 12 evropskih državah se pojavlja največ britanskega seva oziroma alfa različice. Sledi beta različica, kot tretja pa že delta oziroma indijska različica. Prav ta pa najbolj skrbi.

Stanje v državah Evrope glede okužb je sicer po številnih kazalnikih stabilno ali pa se okužbe zmanjšujejo, je še dejala Grmek Košnikova. Konec 23. tedna je Portugalska kot edina država v Evropski uniji poročala o naraščajočih stopnjah okužb.

"Še vedno pa obstaja negotovost, kaj bo jeseni in pozimi. To je v veliki meri odvisno od ukrepov in upoštevanja le-teh, predvsem pa tudi od cepljenja. Trenutno se usmerjamo v aktivnosti, ki bodo omogočile precepljenost prebivalstva," je še poudarila.