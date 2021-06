Odprta vrata za množično cepljenje, a svetujejo prijavo za izogib gneči

Pred začetkom množičnega cepljenja s cepivom, ki si ga boste sami izbrali, za izogib gneči v Zdravstvenem domu Ljubljana svetujejo, da se prej vseeno naročite na termin cepljenja, ki bo:

- s cepivom Pfizer/BioNTech v torek, 22. junija, med 15:00 in 19:30 ter v sredo, 23. junija, med 9:00 in 13:00,

- s cepivom Moderna v četrtek, 24. junija, med 15:00 in 17:00,

- s cepivom Janssen v četrtek, 24. junija, med 17:00 in 20:00.

Prijavite se preko računalnika

Za cepljenje potrebujete kartico zdravstvenega zavarovanja. Osebe, ki bi se želele udeležiti odprtega množičnega cepljenja ob izbrani uri, pa naprošajo, da si zaradi boljše organizacije dela izberejo termin cepljenja na naslednjih povezavah:

za cepivo PFIZER: https://www.gospodar-zdravja.si/reservation/patients/service_provider/3813/doctor/39515/524?key=f33d0e1b-546a-46fe-af07-8fcd59b29590

za cepivo MODERNA: https://www.gospodar-zdravja.si/reservation/patients/service_provider/3813/doctor/39515/524?key=21d26f00-59ad-4f62-8f6b-59d77888ba08

za cepivo JANSSEN: https://www.gospodar-zdravja.si/reservation/patients/service_provider/3813/doctor/39515/524?key=28a03cd7-1d77-4512-af0e-2ff6d5f5f7bf

Vpišite se v okence za izbiro termina, število je omejeno

V koledarju so zelena okenca, ki predstavljajo termin cepljenja. Na en termin (zeleno okence) se lahko prijavi

30 oseb. Ko je termin enkrat zapolnjen, se ta obarva rdeče in naročanje ni več možno. Ura cepljenja se izpiše

ob kliku na okence in izvedbi prijave.

"Za udeležbo na odprtem množičnem cepljenju prijava sicer ni obvezna," še sporočajo iz cepilnega centra, vse zainteresirane pa vabijo, da se oglasijo na Gospodarskem razstavišču.