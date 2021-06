Cepivo proti covid-19 lahko izbirate, ker ga je dovolj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vsi, ki še niso bili cepljeni, se bodo tako lahko cepili s cepivom enega od štirih proizvajalcev - Moderna, Pfizer in BioNTech, AstraZeneca in Johnson&Johnson. Foto: Reuters

V Sloveniji bo po napovedih od danes mogoče izbirati vrsto cepiva proti covid-19, saj je cepiva dovolj. Vlada načrtuje tudi organizacijo mobilnih enot za cepljenje, kdaj in kje bodo te na voljo, bo predvidoma znano po današnji dopisni seji vlade.

Od danes bo možno izbirati vrsto cepiva, saj ima Slovenija cepiva dovolj, je v soboto na kongresu SDS napovedal premier Janez Janša. Ključni cilj je doseči tak delež precepljenosti, da bo ne samo poleti, ampak tudi jeseni omogočeno normalno življenje, je dejal in pozval k odločitvi za cepljenje.

Tudi minister za zdravje Janez Poklukar je v nedeljo prosil ljudi, naj se cepijo. "Samo, če bomo kolektivno precepljeni, bomo varni vsi," je poudaril minister. Trenutno je v Sloveniji po njegovih besedah več cepiva, kot je prijavljenih na cepljenje. Zato bodo v prihajajočem tednu ponudili možnost izbire med cepivi, delajo pa tudi na tem, da ljudem cepljenje organizacijsko še bolj približajo.

Prišli bodo nasproti množicam

Vlada načrtuje organizacijo mobilnih enot za cepljenje, ki jih bodo po besedah nacionalnega koordinatorja za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper covid-19 Jelka Kacina organizirali, kjer se zbira veliko ljudi. Po današnji dopisni seji vlade pa bo predvidoma znano, kdaj in kje bodo mobilne enote na voljo.

Po podatkih vlade je pri nas s prvim odmerkom cepiva proti covid-19 cepljenih 46 odstotkov starejših od 18 let, z drugim odmerkom pa 34,3 odstotka starejših od 18 let. Med starejšimi od 50 let je s prvim odmerkom cepiva proti covid-19 cepljenih dobrih 60 odstotkov ljudi, z drugim odmerkom pa 51 odstotkov.