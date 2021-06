Poklukar: to je edina rešitev, da preživimo poletje in zimo

Minister za zdravje Janez Poklukar je zadovoljen s trenutnim številom okužb, ki strmo upada. To dejstvo lahko po njegovem pripišemo znatnemu številu cepljenih, velikemu številu prebolevnikov in lepemu vremenu. ''Je odraz vseh nas in naših odrekanj. Hvala vsem, ki se držite ukrepov. Hvala vsem za potrpežljivost,'' je zapisal v pismu javnosti in obenem pozval naj prebivalci izkoristijo možnost cepljenja.

Kljub spodbudnim kazalnikom imamo v bolnišnicah še vedno 102 osebi, 37 na intenzivni negi, je opozoril Janez Poklukar.

''Za temi številkami so ljudje in so življenja. So naši sorodniki, prijatelji, sosedje, znanci. Virus je namreč še vedno med nami in v zaprtih prostorih, kjer je več ljudi skupaj, moramo še vedno vzdrževati previdnostne ukrepe. S temi ukrepi živimo že dolgo, namenjeni so predvsem preprečevanju preobremenitve zdravstva – a le dokler ne najdemo boljše rešitve,'' je poudaril.

''Rešitev je tu. To je cepljenje.''

''Obstaja samo ena pot, da lahkotno preživimo ne samo poletje, temveč tudi jesen in zimo. Ta pot je kolektivna precepljenost,'' je še pozval minister Poklukar in prosil, naj ljudje izkoristijo možnost za cepljenje.

''Trenutno je v Sloveniji več cepiva kot prijavljenih na cepljenje. Spremenimo to skupaj! V tednu, ki prihaja, bomo ponudili možnost izbire med cepivi. Trudimo se za to, da vam cepljenje organizacijsko še bolj približamo. Samo če bomo kolektivno precepljeni, bomo varni vsi. Tako starejši v domu ostarelih kot naši otroci v vrtcu. Če poskrbimo zase, skrbimo tudi za druge. Omogočimo šolarjem, da bodo jeseni lahko sedli v šolske klopi. Da bodo lahko hoteli odprti. Da bomo lahko tokratne božične praznike vendarle normalno preživeli skupaj,'' je še pozval.