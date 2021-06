V Moskvi okužbe strmo naraščajo, a bi raje zboleli, kot da bi se cepili

Čeprav se je rusko cepivo Sputnik V izkazalo za učinkovito in o resnih neželenih učinkih ni poročil, se Rusi za cepljenje ne odločajo, niti v prestolnici, kot je Moskva, kjer bi se morali sprehoditi le do najbližjega nakupovalnega središča, kjer so organizirana cepilna mesta.

V Rusiji se razmere zaradi pandemije novega koronavirusa še naprej poslabšujejo. Samo v Moskvi so pretekli petek poročali o novem rekordnem številu, 9.056 okuženih v enem dnevu. Število novih primerov okužb se je v prestolnici v zadnjih dveh tednih potrojilo, zato so podaljšali vse omejitve. Ta teden je moskovski župan razglasil dela proste dneve, saj se v Moskvi spopadajo z največ okužbami v zadnjih šestih mesecih. Kljub visokim številkam zanimanja za cepljenje med ruskim prebivalstvom ni.

Vsi ukrepi za preprečevanje širjenja okužb v Moskvi ostajajo, je sporočil župan Sergej Sobjanin, omejitve naj bi veljale do 29. junija. Kavarne in restavracije so zvečer od 23. ure zaprte, zaprte ostajajo tržnice, igrišča, prireditve z več kot tisoč udeleženci so prepovedane. Zaprte bodo tudi navijaške cone med evropskim nogometnim prvenstvom.

Bojijo se tretjega koronskega vala, a se kljub temu nočejo cepiti

Ruse zelo skrbi morebiten izbruh tretjega vala okužb, izredno poslabšanje trenutnih razmer pa so pripisali širjenju delta različice virusa. To so prvič odkrili v Indiji, bila naj bi bolj agresivna in nalezljiva, okrevanje po bolezni pa precej počasnejše.

Ruska vlada sicer poleg novih različic virusa krivdo za povečanje števila okužb vali tudi na prebivalce, češ da so premalo pazljivi in da izkazujejo prenizko pripravljenost za cepljenje. Dmitrij Peskov, tiskovni predstavnik Urada predsednika Vladimirja Putina, je povedal, da kampanja za cepljenje očitno ni bil tako učinkovita, kot so si želeli.

Razmere pozorno spremlja tudi sam Putin. Vladni podatki namreč kažejo, da se je število okužb v zadnjih 24 urah povečalo za 17.262 in jih je skupaj več kot 5,2 milijona. Do danes beležijo 126 tisoč smrti.

Odredba za obvezno cepljenje nekaterih Moskovčanov

''Vse je odvisno od vsakega posameznika, ali se bo cepil ali ne. Odločitev za to je res osebna, dokler sediš doma,'' je dejal moskovski župan Sobjanin. ''Ko pa greš ven na javna mesta, postaneš sokrivec epidemiološkega procesa,'' je še dodal ob novici za odredbo, da je cepljenje obvezno za vse delavce, ki imajo neposreden stik z drugimi ljudmi.

Drugega izhoda Sobjanin ni imel, je še pojasnil, ker se ljudje preprosto ne cepijo. Rusija naj bi sicer za 145-milijonsko prebivalstvo namenila 33 milijonov odmerkov cepiva, kar je 23 odmerkov na 100 prebivalcev, s čimer močno zaostajajo za preostalo Evropo. V Angliji je ta številka na primer 100 doz na 100 prebivalcev, če ne upoštevamo, da sta pri večini cepiv za zaščito potrebna dva odmerka. Stopnja precepljenosti v Rusiji tako znaša le petino angleške.

Raje bi tvegali in zboleli

Javnomnenjske raziskave pravzaprav kažejo, da se večina Rusov nima namena cepiti proti bolezni covid-19 in bi raje tvegali, da zbolijo.

Profesor Sam Greene z londonskega Kraljevega kolidža pa odločitve ruskega prebivalstva pripisuje zgodovinskim vzorcem zaupanja v ruski družbi, ki so igrali pomembno vlogo. ''Ti ljudje veliko bolj zaupajo stvarem, ki so jim bile blizu, ne tistim, ki so daleč stran,'' je v enem od člankov zapisal Greene.