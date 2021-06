Koristi pretehtajo tveganja; AstraZeneca ostaja odobrena za vse populacije

Glede na prvotno poročanje italijanskega časnika naj bi Marco Cavaleri dejal, da bi se morda morale države v luči tveganja za nastanek redke oblike krvnih strdkov in ob dostopnosti drugih cepiv izogibati cepljenju z AstraZeneco tako pri mlajših kot tudi pri starejših od 60 let.

Countries should also avoid giving the Astrazeneca coronavirus vaccine to people over 60, the head of the EU drug regulator's COVID-19 task force was quoted on Sunday as saying, amid fears over rare blood clotting and as more vaccines become available. https://t.co/3JgW2MGNcg