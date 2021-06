Evropa bi lahko opustila cepivo AstraZenece

Vodja strategije za cepljenje pri Evropski agenciji za zdravila (Ema) Marco Cavaleri je v pogovoru za italijanski časnik La Stampa danes dejal, da bi lahko opustili cepljenje s cepivom proti covidu-19 družbe AstraZeneca za vse starostne skupine, če so možne alternative. Cepivo podjetja Johnson & Johnson pa predlaga za starejše od 60 let.

Obe cepivi sta v Evropski uniji odobreni za vse starejše od 18 let, vendar se soočata s kritikami zaradi poročil o sicer zelo redkih krvnih strdkih kot stranskem učinku.

Na vprašanje, ali ne bi bilo bolje prepovedati cepivo AstraZenece, je Cavaleri dejal, da je to možno in da tako razmišljajo že v več državah ob porastu količin cepiv mRNA družb Pfizer in Moderna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Vendar so bili incidenti zelo redki in to po prvem odmerku. Res je, da obstaja manj podatkov o drugem odmerku, a v Združenem kraljestvu to teče dobro," je spomnil na cepilno kampanjo na Otoku, kjer so veliko cepili z AstraZeneco.

Pri tem je svetoval, da bi mlajše cepili s cepivi mRNA, vendar priznava, da je to odločitev posameznih držav.

Manj težav s cepivom Johnson & Johnson

Opozoril je še, je bilo v primerjavi z AstraZeneco manj težav po cepljenju s cepivom družbe Johnson & Johnson, pri katerem zadostuje en odmerek. Bi ga pa kljub temu bolj priporočil starejšim od 60 let, je dodal.

Južna Afrika je medtem iz programa cepljenja umaknila dva milijona odmerkov cepiva družbe Johnson & Johnson, potem ko so se pri enem od proizvajalcev v ZDA pojavile skrbi zaradi onesnaženja v cepivu. Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je namreč v petek kot neustrezne označila več milijonov odmerkov cepiva Janssen, ki so jih proizvedli v tovarni Emergent BioSolutions v Baltimorju.