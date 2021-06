Anticepilci vdrli v ljubljanski cepilni center, posredovala je policija

Neznanci so v Ljubljani vdrli v cepilni center, snemali in motili delovni proces.

Neznanci so v Ljubljani vdrli v cepilni center, snemali in motili delovni proces. Foto: STA

V enega od ljubljanskih cepilnih centrov so vdrli nasprotniki cepljenja. Nadlegovali so zdravstveno osebje in posameznike, ki so se prišli cepit. Proces cepljenja so morali zato začasno prekiniti, posredovala je tudi policija.

"Poklicala me je kolegica zdravnica in povedala, da je v cepilni center vdrla neznana skupina oseb, ki so izražale svoje mnenje proti cepljenju, brez dovoljenja snemale prizorišče in vsiljevale diskusijo strokovnim delavcem o cepljenju," je za Portal Plus zapisal direktor NIJZ Milan Krek.

Incident se je zgodil v soboto. Po podatkih ministrstva za zdravje je do neljubega dogodka prišlo na cepilnem mestu ZD Ljubljana na Gospodarskem razstavišču.

Zaposleni so morali poklicati policijo

Kot je zapisal Krek, so morali zaradi vdora začasno prekinili cepilni proces in tedaj čakajoči na cepljenje so morali (po)čakati: "Nadlegovali so zdravstveno osebje z vprašanji, prepričevanjem in snemanjem posameznikov, tako zaposlenih kot tudi posameznikov, ki so se želeli cepiti. Prestopili so novo mejo v slovenskem zdravstvenem prostoru, vdrli so v zasebno okolje posameznikov, ki so prišli na cepljenje, ter v prostor med zdravnikom in bolnikom, ki je bil, vsaj do včeraj, zaščiten s splošnimi normami." V cepilnem centru so poklicali policijo.

"Česa takega v svoji karieri še nisem doživel"

Krek je dolga leta delal z odvisniki od drog, ki veljajo za problematične, a kot pravi, česa podobnega še ni doživel. "Nikoli niso z nasiljem prekinili delovnega procesa in nikoli niso z nasiljem vstopili v prostor med zdravnikom in bolnikom. Ta prostor je ostal nedotaknjen in je slonel na velikem medsebojnem zaupanju in spoštovanju," je zapisal.

"To, kar se je zgodilo v cepilnem centru, je nesprejemljivo. Z mnogih vidikov. Hkrati pa je zelo povedno in kaže na to, koliko se v Sloveniji še spoštuje zdravnika in njegovo delo, koliko se spoštuje delo zdravstvenega osebja. Sprašujem se, ali sledi verbalnemu nasilju na medmrežju in tudi v nekaterih medijih tudi konkretno fizično nasilje v cepilnih centrih. Ali je prišla na vrsto fizična grožnja in kaj vse temu lahko sledi?"

V svojem zapisu je Krek poudaril, kako pomembno je, da bo čim več precepljenih ljudi, ko bomo vstopili v jesen, in da se na ta način lahko zaščitimo pred morebitnim jesenskim valom: "Zato pozivam vse, ki so dovolj pogumni, da povabijo ljudi na cepljenje. Cepiva je zdaj dovolj in cepimo lahko vsakega prebivalca Slovenije z varnimi cepivi, ki jih je potrdila Evropska agencija za zdravila (EMA)."

Dogodek je pika na i

Aktivisti so prišli zastraševat in nadlegovat zdravstvene delavce, ki so zunaj rednega delovnega časa izvajali cepljenje, da bi pocepili ljudi in jih zaščitili pred boleznijo covid-19. Krek je incident označil za piko na i dogajanju na terenu, na katerem se cepilni sistem vsevprek kritizira in išče najmanjše napake.