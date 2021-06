Epidemija koronavirusa: kakšna bo jesen?

"Kaj nas čaka jeseni je nemogoče napovedati," je poudaril Krek. Po njegovih besedah je virus živo bitje in se prilagaja okolju. "Vsak ukrep ki ga uvedemo, poizkuša virus zaobiti," je izpostavil Krek in opozoril, da samo cepljenje ni dovolj za lepo jesen. "Če ne bi imeli cepljenja, bi bila situacija v Sloveniji danes veliko hujša. Vendar to ne pomeni, da so preostali ukrepi, kot so zaščitne maske in ohranjanje varne razdalje, postali nepotrebni. Če se bomo precepili in bomo spoštovali preventivne ukrepe, bo jesen lepa," je bil jasen Krek.

Krek: Na primeru Izraela lahko vidimo, kako je število novih okužb padla, ko je precepljenost presegla 50 %, tej točki se približujemo tudi v Sloveniji, število okužb se bo še zmanjševalo, če bomo zviševali precepljenost. pic.twitter.com/jJJOokiWQd — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 14, 2021

Kaj storiti, ko zmanjka kandidatov za cepljenje?

25 tisoč oseb v Sloveniji še čaka na prvi odmerek, 250 tisoč pa na drugi odmerek. Tudi zato bo ta teden 150 tisoč cepiv na voljo za cepljenje brez naročanja. V Sloveniji je sicer že cepljenih 44 odstotkov oseb starejših od 18 let vsaj z enim odmerkom cepiva za koronavirus. Skupaj s prebolevniki ta delež znaša že 56 odstotkov. Kaj pa bo Slovenija storila, ko bo zmanjkalo prostovoljnih kandidatov za cepljenje? "Tudi v Izraelu smo videli, da se je pri določenem odstotku rast števila cepljenih ljudi upočasnila. Tako bo sedaj tudi v Sloveniji. Vendar to ne pomeni, da se bodo ljudje prenehali cepiti," je dogajanje opisal Krek.

Previdno v tujino

"Virus je prisoten povsod po svetu. Vsa pravila, ki jih imamo doma, veljajo tudi v tujini," je vse, ki nameravajo zapustiti Slovenijo in oditi na dopust v tujino opozoril Krek. Previdni morajo biti predvsem vsi tisti, ki se odpravljajo v države južne poloble. "Tam prihaja zima in virus se bo hitreje širil, kar že vidimo v mnogih državah," je opozoril Krek, ki je ob tem poudaril, da se situacija v Evropi hitro izboljšuje v zadnjih tednih. "V Evropi število okuženih pada, sicer počasneje kot v preteklih tednih, vendar to ne pomeni, da v tujini ne spoštujemo preventivnih ukrepov," je opozoril Krek.

Krek: Tudi pri podatkih o številu umrlih na milijon vidimo, da je prišlo v zadnjem tednu, z izjemo Bolgarije, do bistvenega izboljšanja. pic.twitter.com/4JOWg4uM6v — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 14, 2021

Pomoč starejšim

"Mnogi starejši nimajo vozniškega dovoljenja, nimajo avtomobilov, v njihovi vasi ni avtobusov. Zato prosim vse, da poiščejo starejše, ki se še niso cepili in jim pomagajo na poti do cepilnega centra," je pozval Krek, ki je ob tem izpostavil dobre številke v domovih za ostarele. "Stanje kot ga imamo trenutno v domovih je zelo dobro za pripravo na jesen, če bi se virus takrat ponovno pojavil in se začel izbruh. Število smrti se je znižalo tudi v populaciji izven DSO, tudi tukaj gre zahvala vse večji precepljenosti," je dodal Krek in prosil zaposlene v domovih, da se gredo cepit.